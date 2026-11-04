Rozliczenia w Serbii. Policjanci zatrzymani za tortury w rządowym kompleksie

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Dziewięciu czynnych funkcjonariuszy policji i jednego byłego funkcjonariusza zatrzymały dziś służby – podało serbskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Mundurowi mieli torturować uczestników protestów w garażu kompleksu rządowego.

Policja interweniująca w trakcie protestów w Serbii w 2025 roku (fot. UROS ARSIC)

Policja interweniująca w trakcie protestów w Serbii w 2025 roku (fot. UROS ARSIC) / AFP/East News

Serbia układa się w nowej politycznej rzeczywistości po wygranej Listy Studenckiej. Droga do sukcesu wiodła przez protesty, które rozpoczęły się po tragedii w Nowym Sadzie. 1 listopada 2024 w tym mieście betonowe zadaszenie odnowionego dworca kolejowego zawaliło się zabijając 16 osób.

Pierwsze takie decyzje

W trakcie demonstracji dochodziło do brutalnych interwencji policji. Jednej z nich dotyczy sprawa zatrzymanych policjantów, którzy służyli w elitarnej jednostce.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że funkcjonariusze mieli torturować i zastraszyć kilka zatrzymanych osób w garażu kompleksu rządowego w centrum Belgradu w dniach 14-15 sierpnia 2025 roku.

„Poprzez użycie siły i gróźb zadali wielki ból oraz cierpienie większej liczbie osób w celu uzyskania od nich informacji oraz zastraszenia ich i bezprawnego ukarania” – napisano w oświadczeniu.

Ministerstwo podało jedynie inicjały zatrzymanych funkcjonariuszy. Postanowienie oznacza zatrzymania w związku z przemocą wobec protestujących, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat wychodzili na ulice.

W trakcie protestów policja używała gazu łzawiącego, pojazdów do kontroli tłumu oraz granatów hukowych do rozpraszania zgromadzeń podczas protestów.

Długa lista zarzutów wobec byłej władzy i jej służb

Dziesiątki studentów i aktywistów, którzy brali udział w protestach, oskarżyło policję o nadmierne użycie siły, które doprowadziło do obrażeń i traum psychicznych.

Serbscy studenci, działacze, politycy opozycyjni i organizacje broniące praw człowieka oskarżają byłego prezydenta Aleksandara Vuczicia i Serbską Partię Postępową o stosowanie przemocy politycznej, naciski na media, powiązania z przestępczością zorganizowaną i powszechną korupcję. Vuczić i jego sojusznicy zaprzeczają tym oskarżeniom.