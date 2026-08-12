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Rozbił się turecki myśliwiec F-16. Potężna eksplozja i słup dymu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (16:36)

Myśliwiec F-16 tureckiej armii rozbił się w środę w trakcie lotu szkoleniowego. Pilot zdążył się katapultować – powiadomiło tamtejsze ministerstwo obrony, cytowane przez agencję Reutera.

Rozbił się turecki myśliwiec F-16. Potężna eksplozja i słup dymu
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Omer Taha Cetin/Anadolu/ABACAPRESS.COM/AA/ABACA/Abaca /East News

Do zdarzenia doszło na północnym zachodzie Turcji.

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Jeden z samolotów F-16 naszych sił powietrznych rozbił się w prowincji Yalova podczas lotu szkoleniowego; pilot katapultował się i przeżył – poinformował resort w Ankarze w komunikacie.

Przyczyna zdarzenia zostanie ustalona po przeprowadzeniu szczegółowego śledztwa – dodało ministerstwo obrony Turcji, państwa członkowskiego NATO.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: F-16 Turcja
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