Rozbił się turecki myśliwiec F-16. Potężna eksplozja i słup dymu
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Myśliwiec F-16 tureckiej armii rozbił się w środę w trakcie lotu szkoleniowego. Pilot zdążył się katapultować – powiadomiło tamtejsze ministerstwo obrony, cytowane przez agencję Reutera.
Do zdarzenia doszło na północnym zachodzie Turcji.
Jeden z samolotów F-16 naszych sił powietrznych rozbił się w prowincji Yalova podczas lotu szkoleniowego; pilot katapultował się i przeżył – poinformował resort w Ankarze w komunikacie.
Przyczyna zdarzenia zostanie ustalona po przeprowadzeniu szczegółowego śledztwa – dodało ministerstwo obrony Turcji, państwa członkowskiego NATO.