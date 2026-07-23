RMF24

Rozbił się helikopter czeskiej armii w bazie lotnictwa we wschodniej części kraju – przekazało w czwartek wojsko na platformie X. Na pokładzie było pięciu żołnierzy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wypadku zginęła co najmniej jedna osoba – podała agencja ČTK, cytowana przez Reutersa.

Czeskie wojsko przekazało, że do wypadku doszło w 22. Bazie Lotnictwa Śmigłowcowego w Náměšti nad Oslavou (około 180 km na południowy-wschód od stolicy, Pragi). Robił się tam helikopter, na którego pokładzie znajdowało się pięciu żołnierzy.

Z informacji przekazanych przez agencję informacyjną ČTK wynika, że w wyniku zdarzenia zginęła co najmniej jedna osoba. Na miejsce zdarzenia skierowano liczne służby ratunkowe.

Siły Zbrojne Czech przekazały, że maszyna, która się rozbiła, to śmigłowiec Venom.

Więcej informacji wkrótce.