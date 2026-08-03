Rosyjskie uderzenie na stację paliw w Ukrainie. Zginęły co najmniej trzy osoby

RMF24

Co najmniej trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na stację paliw w obwodzie dniepropietrowskim - podały lokalne władze. W tym samym czasie administracja Kraju Krasnodarskiego w Rosji informuje o sześciu zabitych w wyniku nocnego ataku, za który obwinia ukraińskie wojsko.

Co najmniej trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na stację paliw w obwodzie dniepropietrowskim w Ukrainie; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Co najmniej trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na stację paliw w obwodzie dniepropietrowskim w Ukrainie; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / -

Kolejny atak na infrastrukturę energetyczną

Poniedziałkowe uderzenie na stację paliw w środkowo-wschodniej Ukrainie jest kolejnym rosyjskim nalotem wymierzonym w tego typu obiekty w ostatnich tygodniach.

Ukraiński koncern Naftohaz przekazał, że od początku roku Rosja zniszczyła lub uszkodziła 37 należących do firmy stacji paliw. Część ostrzałów doprowadziła do śmierci ludzi, a niektóre placówki wciąż nie wznowiły działalności.

„Niektóre obiekty były atakowane wielokrotnie, w tym również po zakończeniu napraw i wznowieniu działalności” - podkreślił Naftohaz w komunikacie.

Rosyjska ofensywa przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej trwa równolegle z ukraińskimi atakami na rosyjskie porty, rafinerie oraz terminale paliwowe. Według przekazanych informacji działania te pogłębiły w Rosji kryzys w sektorze energetycznym.

Sześć ofiar w Kraju Krasnodarskim

Tymczasem rosyjskie władze obwiniają ukraińskie wojsko o poniedziałkowy atak na infrastrukturę cywilną w położonym nad Morzem Czarnym Kraju Krasnodarskim.

„Niestety, liczba ofiar śmiertelnych we wsi Archipo-Osipowka wzrosła do sześciu” - przekazał w komunikacie gubernator Wieniamin Kondratjew. Zaznaczył, że osoby te zginęły od spadających szczątków dronów.

Według ukraińskich mediów, bezzałogowy statek powietrzny został strącony nad plażą, na której w momencie ataku odpoczywało co najmniej kilkadziesiąt osób.