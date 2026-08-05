Rosyjskie służby planowały zamach na szefa niemieckiego producenta dronów

RMF24

Rosyjskie służby specjalne przygotowywały zamach na Stefana Thumanna, szefa niemieckiego producenta dronów Donaustahl – ujawnił niemiecki tygodnik „Die Zeit”. Dzięki szybkiej reakcji niemieckich służb, które otrzymały ostrzeżenie od zaprzyjaźnionego wywiadu, udało się zapobiec tragedii.

Wiosną tego roku niemiecka policja zatrzymała w Hiszpanii i w Nadrenii Północnej-Westfalii dwoje podejrzanych: Ukraińca Serhija N. oraz Rumunkę Allę S.

Według ustaleń śledczych, między grudniem 2025 a marcem 2026 roku śledzili oni Stefana Thumanna w jego miejscu zamieszkania w Bawarii.

Robili zdjęcia i nagrania wideo jego domu oraz siedziby firmy. Zbierali ponadto w internecie informacje o nim – czytamy w „Die Zeit”.

Dzięki ostrzeżeniu ze strony zaprzyjaźnionego wywiadu, niemieckim służbom udało się udaremnić akcję.

Prokurator generalny postawił zatrzymanym zarzut działalności agenturalnej na rzecz zagranicznego wywiadu. Adwokaci oskarżonych odmówili odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Ochrona i najwyższy stopień zagrożenia

W związku z zagrożeniem, Thumannowi przydzielono ochronę osobistą. Stopień grożącego mu niebezpieczeństwa oceniany jest jako bardzo wysoki. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt polecił, aby informowano go na bieżąco o postępach w śledztwie.

Jak podaje „Die Zeit”, „w polu zainteresowania rosyjskich służb znajduje się co najmniej jeszcze jeden niemiecki koncern zbrojeniowy”. To oznacza, że zagrożenie dla niemieckiego przemysłu obronnego jest realne i może dotyczyć kolejnych osób.

Materiały wybuchowe na granicy

Kilka tygodni temu na granicy serbsko-węgierskiej, w pobliżu miasta Subotica, zatrzymano dwóch podejrzanych. W skrytkach ich ciężarówki znaleziono materiał wybuchowy. Analiza telefonów komórkowych wykazała ich kontakty z rosyjskimi służbami.

Celem podróży była prawdopodobnie miejscowość w Bawarii – ta sama, w której mieszka Thumann. Niemieckie służby uznały sprawę za tajemnicę najwyższego stopnia.

Śledczy nie wykluczają, że życie kolejnego menedżera z branży zbrojeniowej jest w niebezpieczeństwie.