Rosyjskie rakiety uderzyły w Odessę. Wśród rannych 5-miesięczne dziecko

Atak Rosji na Ukrainę. Niemowlę wśród 16 rannych w Odessie
Dziś około godz. 5:30 rano Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ruchu rosyjskich pocisków manewrujących znad Morza Czarnego w kierunku Odessy.
Serhij Łysak, szef odeskiej administracji wojskowej, poinformował, że rannych zostało 16 osób, w tym pięciomiesięczne dziecko. Co najmniej sześć osób, w tym niemowlę, trafiło do szpitala.
Jak podaje Ukraińska Prawda, tej nocy, 12 września, Rosja przeprowadziła również atak dronowy na Zaporoże. Zginęły dwie osoby, doszło też do poważnych zniszczeń budynków.
Również w nocy z piątku na sobotę Putin przeprowadził atak rakietowy na Krzywy Róg. W miejscowość uderzono z kilku kierunków. W ataku na zakład przemysłowy zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Z kolei w wyniku ataku Rosji nad Dnieprem, w jednym z zakładów przemysłowych wybuchł pożar.