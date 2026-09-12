Rosyjskie rakiety uderzyły w Odessę. Wśród rannych 5-miesięczne dziecko

RMF24

O poranku siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Odessę. Uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny, a 16 osób zostało rannych. Do szpitala trafiło m.in. pięciomiesięczne dziecko.

Atak Rosji na Ukrainę. Niemowlę wśród 16 rannych w Odessie

Dziś około godz. 5:30 rano Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ruchu rosyjskich pocisków manewrujących znad Morza Czarnego w kierunku Odessy.

Serhij Łysak, szef odeskiej administracji wojskowej, poinformował, że ​​rannych zostało 16 osób, w tym pięciomiesięczne dziecko. Co najmniej sześć osób, w tym niemowlę, trafiło do szpitala.

Fot. Odeska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Fot. Odeska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Fot. Odeska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Fot. Odeska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Jak podaje Ukraińska Prawda, tej nocy, 12 września, Rosja przeprowadziła również atak dronowy na Zaporoże. Zginęły dwie osoby, doszło też do poważnych zniszczeń budynków.

Również w nocy z piątku na sobotę Putin przeprowadził atak rakietowy na Krzywy Róg. W miejscowość uderzono z kilku kierunków. W ataku na zakład przemysłowy zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Z kolei w wyniku ataku Rosji nad Dnieprem, w jednym z zakładów przemysłowych wybuchł pożar.