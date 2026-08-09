Rosyjskie rakiety uderzyły w Charków i Odessę. Są ofiary i wielu rannych

RMF24

W niedzielny poranek Rosja zaatakowała przy pomocy rakiet i dronów Ukraińskie miasta. W Charkowie i Odessie zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Zniszczone zostały budynki mieszkalne. W jednym z bloków w Charkowie uderzenie zniszczyło trzy kondygnacje.

W niedzielę rano rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na dzielnicę Sałtiwską w Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy. Jak poinformował Ołeh Syniehubow, szef władz wojskowych obwodu charkowskiego, pocisk trafił w wielopiętrowy blok mieszkalny, niszcząc stropy między 7. a 10. piętrem. W wyniku uderzenia zginęły co najmniej dwie osoby, a 12 kolejnych zostało rannych.

Według mera Charkowa, Ihora Terechowa, w jednym z uszkodzonych budynków wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Służby ratunkowe prowadzą intensywną akcję poszukiwawczo-ratowniczą.

Kombinowany atak na Odessę i region odeski

Nie tylko Charków stał się celem rosyjskich ataków. Osiem osób zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku rakietowo-dronowego na Odessę i obwód odeski na południu Ukrainy. Rosjanie użyli dziesiątek rakiet i dronów, które spowodowały poważne zniszczenia infrastruktury oraz domów mieszkalnych.

Największe uszkodzenia odnotowano w samej Odessie. W dwóch dzielnicach kilka domów zostało całkowicie lub częściowo zrujnowanych. Ogień zniszczył także samochody mieszkańców. Ołeh Kiper, szef władz obwodowych, przekazał, że służby pracują na miejscu, by pomóc poszkodowanym i zabezpieczyć teren.

Ukraińska obrona powietrzna w akcji

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że głównym celem nocnych ataków był region Odessy. Rosjanie użyli różnego rodzaju pocisków – balistycznych, przeciwokrętowych i przeciwradiolokacyjnych. Żaden z nich nie został zestrzelony, jednak obrona powietrzna zdołała unieszkodliwić aż 174 z 202 dronów wystrzelonych przez Rosjan.