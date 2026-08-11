Rosyjskie drony niedaleko rumuńskiej platformy gazowej. Szybka reakcja wojska

RMF24

Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zniszczeniu dwóch bezzałogowych statków powietrznych typu Gerbera, które zostały zauważone w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym. Drony znajdowały się w pobliżu morskiego projektu gazowego Neptun Deep, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej, oddalonego o około 165 km od Konstancy.

Drony zostały wykryte przez jeden ze statków pracujących przy budowie platformy. O sprawie natychmiast poinformowano odpowiednie służby. Minister obrony Radu Miruta przekazał, że Ukraina została poproszona o weryfikację pochodzenia dronów.

Ministerstwo Obrony Narodowej skontaktowało się z ukraińskimi partnerami, którzy potwierdzili, że systemy nie należą do nich – powiedział minister, cytowany przez portal Spotmedia.

Kontrolowana detonacja dla bezpieczeństwa

Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi oraz prowadzonych prac wokół platformy gazowej, podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontrolowanej detonacji.

Zidentyfikowano dwa dryfujące bezzałogowe systemy powietrzne i kilka fragmentów szczątków – przekazał Miruta.

Drony na rumuńskim niebie

Drony typu Gerbera to rosyjskie wielozadaniowe bezzałogowe statki powietrzne o zasięgu do 900 km, produkowane od 2024 roku w Jełabudze w Tatarstanie, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.

W 2025 roku Bukareszt przyjął prawo, umożliwiające zestrzeliwanie i przejmowanie bezzałogowców, których wtargnięcia w przestrzeń powietrzną Rumunii zdarzają się stosunkowo często. Rumunia i Unia Europejska obarczają odpowiedzialnością za wtargnięcia dronów Rosję.

Do jednego z najpoważniejszych incydentów tego typu w Rumunii doszło w nocy z 28 na 29 maja, kiedy dron przenoszący ładunek wybuchowy runął na dom mieszkalny w miejscowości Galati przy granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały wówczas ranne. Od 2022 r. do końca ubiegłego miesiąca władze Rumunii potwierdziły 33 wtargnięcia dronów oraz około 50 upadków na rumuńskie terytorium szczątków bezzałogowców strąconych przez stronę ukraińską. Według ministerstwa obrony aż 18 z tych naruszeń miało miejsce w samym 2026 r.

Między 24 do 26 lipca rumuńskie siły powietrzne, wspierane przez włoskie Eurofightery w ramach misji NATO Air Policing, zestrzeliły trzy drony wojskowe typu Shahed.

Co to jest Neptun Deep?

Leżący w strefie głębokowodnej Neptun Deep jest największym projektem wydobycia gazu ziemnego w historii Rumunii. Projekt dotyczy eksploatacji złóż Domino i Pelican South. Inwestycja Neptun Deep ma obejmować łącznie 10 odwiertów na polach, trzy podmorskie systemy, linie przepływowe, platformę morską, gazociąg do Tuzli i stację pomiarową.

W maju br. prowadzące inwestycję rumuńskie firmy OMV Petrom, największy zintegrowany producent energii w Europie Południowo-Wschodniej oraz SNGN ROMGAZ SA, największy producent i główny dostawca gazu ziemnego w Rumunii, ogłosiły że produkcja ma rozpocząć się w 2027 r. Inwestycja ma kosztować łącznie 4 mld euro, a roczne wydobycie szacowane jest na ok. 8 mld m sześc. gazu ziemnego.

Dyrektor generalna OMV Petrom Cristina Verchere przekazała w ubiegłym miesiącu, że zakończono już wykonanie sześciu z 10 planowanych odwiertów oraz budowę 160-kilometrowego gazociągu łączącego złoże z lądem. Nadal trwały natomiast prace przy instalacji podmorskich rurociągów.

P.o. premiera Rumunii Ilie Bolojan ocenił, że dzięki Neptun Deep jego kraj może stać się największym producentem gazu ziemnego w Unii Europejskiej.