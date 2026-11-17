RMF24

Prezydentka Mołdawii Maia Sandu poinformowała, że kilka rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną kraju, a jeden z nich przeleciał bezpośrednio nad stolicą – Kiszyniowem. W odpowiedzi na ten incydent władze zdecydowały się na tymczasowe zamknięcie mołdawskiej przestrzeni powietrznej, co sparaliżowało ruch lotniczy i wywołało niepokój wśród mieszkańców.

Wieczorem kilka rosyjskich dronów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną, a jeden z nich przeleciał nad Kiszyniowem, wywołując niepokój wśród mieszkańców – przekazała Sandu.

W związku z sytuacją samoloty rejsowe – z Erywania, Stambułu oraz Szarm el-Szejk – nie mogły wylądować w Kiszyniowie. Decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej została podjęta ze względów bezpieczeństwa.

Według informacji przekazanych przez mołdawskie ministerstwo obrony, w ciągu ostatnich godzin doszło do siedmiu przypadków naruszenia granic powietrznych kraju przez rosyjskie drony. Bezzałogowce spadły w pobliżu miejscowości Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhurestii de Jos i Baxani. Trwają także poszukiwania kolejnego drona, który miał spaść w rejonie Ocnita, natomiast jeden z dronów zniknął z radarów w pobliżu miasta Leova.

Rosyjskie drony coraz bliżej Mołdawii

Centrum Operacji Powietrznych mołdawskiej armii poinformowało o wykryciu drona typu Shahed, który leciał od południa w kierunku dzielnicy Botanica w Kiszyniowie. To właśnie ten incydent wywołał największy niepokój wśród mieszkańców stolicy. Prezydentka Maia Sandu przekazała, że wtorkowe wydarzenia są dowodem na lekceważenie przez Rosję mołdawskiej suwerenności i bezpieczeństwa.

Ludzie się boją, ponieważ rozumieją, że Rosja nie szanuje ani neutralności, ani suwerenności, ani ludzkiego życia. Kiedy zaś w propagandzie telewizyjnej Rosja udaje troskę o los Mołdawii, a jednocześnie wysyła drony nad nasze domy, pokazuje to bezgraniczny cynizm przywódców w Moskwie – podkreśliła Sandu.

Mołdawia bez skutecznej obrony powietrznej

Prezydentka przyznała, że Mołdawia nie dysponuje obecnie środkami obrony, które pozwoliłyby skutecznie chronić kraj przed zagrożeniami z powietrza. Zapowiedziała jednak intensyfikację działań na rzecz wzmocnienia obronności państwa, w tym dalsze zabiegi o utrzymanie sankcji wobec Rosji, wsparcie dla Ukrainy oraz inwestycje w systemy obronne przy współpracy z państwami partnerskimi.

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę Mołdawia wielokrotnie informowała o naruszeniach swojej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety i drony. Władze w Kiszyniowie oskarżają Moskwę o celowe destabilizowanie sytuacji bezpieczeństwa w regionie.