Rosyjskie bomby spadły na szkołę. Wielu zabitych

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Co najmniej 24 osoby zginęły w rosyjskim ataku lotniczym na miejscowość Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Bomby miały uderzyć w szkołę, w której mieszkańcom wydawano pomoc humanitarną.

Do ataku doszło w poniedziałek 2 listopada. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa oraz poszukiwanie osób mogących znajdować się pod gruzami.

Według relacji Wołodymyra Zełenskiego Rosjanie przeprowadzili kilka nalotów z użyciem bomb lotniczych. Celem była szkoła wykorzystywana do działań humanitarnych.

Po pierwszym uderzeniu nastąpił kolejny atak – tym razem, jak przekazał ukraiński prezydent, zrzucono dziewięć bomb. Miały one trafić w schronienie, w którym przebywali ludzie.

Zełenski poinformował, że dotychczas potwierdzono śmierć 24 osób. Kilka osób jest rannych, są też osoby zaginione. W operacji ratunkowej uczestniczą służby ratownicze, wojsko i służby specjalne.

„Rosjanie musieli wiedzieć”

Prezydent Ukrainy podkreślił, że miejscowa ludność regularnie odbierała pomoc humanitarną właśnie w zaatakowanej szkole. Jego zdaniem Rosja musiała wiedzieć o przeznaczeniu tego miejsca.

„Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że pozostali w Komyszuwasze mieszkańcy co tydzień otrzymywali tam pomoc humanitarną” – oświadczył ukraiński prezydent.

Prezydent Ukrainy ocenił, że atak pokazuje brak gotowości Rosji do deeskalacji konfliktu i poszukiwania trwałego pokoju. Nawiązał przy tym do niedawnej operacji humanitarnej w Ołeszkach, po której – jak zaznaczył – możliwe były dalsze kroki świadczące o zbliżeniu do pokoju.