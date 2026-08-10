Rosyjski ślad w Niemczech? Nowy trop ws. drona na lotnisku w Lipsku

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Niemieckie media informują o nowym tropie w śledztwie ws. drona, którego znaleziono na płycie lotniska w Lipsku, w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Antonow. Na bezzałogowcu ujawniono ślady DNA pokrywające się ze śladami zabezpieczonymi po podpaleniu w tym samym porcie lotniczym w 2024 roku – twierdzą „Bild” i „Die Zeit”, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.

Groźny incydent na lipskim lotnisku

W nocy z wtorku na środę lotnisko w Lipsku wstrzymało operacje z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim Antonowie, drona z detonatorem. Obok niego odkryto również materiały wybuchowe.

Krótko potem samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lipskiego lotniska. Samolot ostatecznie wylądował w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia.

"Statek-matka" w powietrzu i ładunek przy Antonowie. Szokujące kulisy incydentu w Lipsku Niemieccy śledczy coraz poważniej rozważają scenariusz, według którego incydent na lotnisku w Lipsku był „wysoce złożoną operacją wojskową” z wykorzystaniem dwóch dronów - podał „Bild”, powołując się na wstępne ustalenia służb. Jeden bezzałogowiec…

Na znalezionym dronie ujawniono ślad DNA. Według „Bilda” i „Die Zeit” ma być on zgodny z tym zabezpieczonym po podpaleniu w centrum logistycznym DHL w Lipsku 20 lipca 2024 roku.

Trop prowadzi do zdarzenia sprzed dwóch lat. Rosyjski ślad?

W lipcu 2024 roku na lotnisku w Lipsku zapaliła się paczka wysłana z krajów bałtyckich, która miała być przekierowana do samolotu. Zdaniem niemieckiego kontrwywiadu to Rosja najpewniej stała za incydentem związanym z wyposażoną w zapalnik przesyłką lotniczą. Tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i opóźnieniom lotów paczka wywołała pożar w magazynie firmy kurierskiej, a nie na pokładzie.

Alarm w Niemczech. Niezidentyfikowane drony przeleciały nad „stocznią Patriotów” Nad obiektem Bundeswehry w Mechernich w zachodnich Niemczech miało dojść do serii podejrzanych przelotów dronów. W podziemnym kompleksie serwisowane są m.in. systemy obrony powietrznej Patriot. Sprawą zajmuje się nie tylko policja, ale też…

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami niemieckich służb dron znaleziony w nocy z wtorku na środę na lotnisku w Lipsku miał celowo uderzyć wcześniej w skrzydło zaparkowanego na płycie ukraińskiego Antonowa. Materiały wybuchowe przy uderzeniu jednak nie eksplodowały.

Lotnisko w Lipsku to ważny węzeł zachodniej pomocy militarnej dla odpierającej rosyjską agresję Ukrainy. W 2022 roku po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na pełną skalę koncern Antonow przeniósł tu swoją flotę.