Rosyjski ostrzał Kijowa. Uszkodzone szpitale i akademik, są ofiary

RMF24

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Rosyjskie wojska przeprowadziły wieczorem atak balistyczny na Kijów. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały placówki medyczne oraz akademik jednego z uniwersytetów. Zginęła co najmniej jedna osoba, a liczba rannych wzrosła do 10 — podały ukraińskie władze.

Pod ostrzałem znalazł się zespół pogotowia, który jechał na wezwanie. Ranni zostali ratownik medyczny i technik medycyny ratunkowej.

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że do uderzeń doszło m.in. w dzielnicach desniańskiej i dniprowskiej.

W jednej z placówek medycznych w dzielnicy dniprowskiej fala uderzeniowa wybiła okna na oddziale intensywnej terapii. W drugim szpitalu uszkodzone zostały okna w dwóch oddziałach. Pacjenci i personel nie odnieśli obrażeń.

W tej samej dzielnicy odnotowano również trafienie w inny budynek. W pobliżu jednego z supermarketów znaleziono ciało.

Uderzenie w rejonie akademika i stacji metra

W dzielnicy desniańskiej pocisk spadł w pobliżu budynku mieszkalnego. Służby informowały, że część osób mogła zostać uwięziona wewnątrz.

Uszkodzony został także akademik jednego z kijowskich uniwersytetów — w budynku wyleciały szyby. Do szpitala trafiła 20-letnia kobieta. Większość spośród rannych to studenci mieszkający w akademiku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie rakiety balistyczne uderzyła w teren jednego z uniwersytetów oraz w okolice kampusu, parku, stacji metra i zabudowy mieszkaniowej.