Rosyjski ośrodek rakietowo-kosmiczny w Samarze w ogniu

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Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjski ośrodek rakietowo-kosmiczny w Samarze - poinformował w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do ataku na CSKB-Progress użyto rakiet Flamingo. „Duże osiągnięcie. Odległość od naszej granicy wynosi około 900 kilometrów” - napisał Zełenski na plaformie X. Agnecja Reutera podała także, że Ukraina zaatakowała również lotnisko wojskowe Sawaslejka, bazę rosyjskich myśliwców.

Państwowe Rakietowo Kosmiczne Centrum CSKB-Progress to jedno z wiodących rosyjskich przedsiębiorstw, będące głównym dostawcą m.in. rakiet nośnych dla rosyjskiego programu kosmicznego. Powstało w 1996 roku z połączenia Centralnego Specjalistycznego Biura Konstrukcyjnego (CSKB) oraz Samarskich Zakładów Progress. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w mieście Samara w obwodzie samarskim i to właśnie tam uderzyła Ukraina.

Dziś mamy nowe znaczące rezultaty z naszych głębokich uderzeń. W rosyjskim obwodzie samarskim trafiono w jedno z kluczowych przedsiębiorstw w ramach Roskosmosu (Federalnej Agencji Kosmicznej - przyp. red.) - CSKB-Progress, które zajmowało się m.in. produkcją elektroniki. Użyto rakiet Flamingo. Duże osiągnięcie. Odległość od naszej granicy wynosi około 900 kilometrów. Nasze dalekodystansowe uderzenia dotarły także do bazy lotniczej Sawaslejka, gdzie stacjonują myśliwce przenoszące rosyjskie rakiety, które uderzają w nasze miasta i wsie - około 700 kilometrów od Ukrainy - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie oraz na platformie X.

Rosja natomiast tej nocy po raz kolejny zaatakowała cywilów. „W wyniku ostrzału zginął 3-miesięczny chłopiec, a 11 osób zostało rannych, w tym dzieci w wieku 5 i 12 lat” - poinformował o poranku szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.