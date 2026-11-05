Rosyjski Order Honoru dla separatysty. Mołdawia reaguje sankcjami

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Mołdawski rząd zdecydował się na bezprecedensowy krok wobec Wadima Krasnosielskiego, lidera separatystycznego, prorosyjskiego regionu Naddniestrza. Po tym, jak Krasnosielski odebrał w Moskwie z rąk Władimira Putina rosyjski Order Honoru, premier Mołdawii Vasile Tofan zapowiedział nałożenie na niego pięcioletniego zakazu wjazdu na terytorium kraju.

W środę Wadim Krasnosielski, lider nieuznawanego przez społeczność międzynarodową Naddniestrza, pojawił się na Kremlu, gdzie z rąk Władimira Putina otrzymał rosyjski Order Honoru. Wyróżnienie to zostało wręczone podczas uroczystości z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Jedności. Prezydent Rosji podkreślił, że odznaczenie jest wyrazem uznania za „zasługi na rzecz umacniania przyjaźni i współpracy między narodami”.

Ta wizyta wywołała natychmiastową reakcję mołdawskich władz. Rosja chce nas sprowokować, chce zastawić na nas pułapkę – powiedział podczas konferencji prasowej premier Vasile Tofan. Towarzysz Krasnosielski zlekceważył zdrowy rozsądek. Zlekceważył minimalny poziom zaufania, który staraliśmy się budować z lewym brzegiem (Dniestru) – dodał.

Pięcioletni zakaz i jasny przekaz dla lidera separatystów

Premier Mołdawii nie pozostawił wątpliwości co do stanowiska rządu wobec działań Krasnosielskiego. Panie Krasnosielski, proszę wracać do Tyraspola (stolica Naddniestrza) (…). Niech pan tam zamieszka, w tej tak zwanej republice; nakładamy na pana pięcioletni zakaz wjazdu i dysponujemy środkami, by to egzekwować – oświadczył Tofan.

Informację o sankcjach potwierdziło również Biuro do spraw Reintegracji, agenda rządu Mołdawii ds. Naddniestrza. Podkreślono, że decyzja jest bezpośrednią odpowiedzią na przyznanie Krasnosielskiemu rosyjskiego odznaczenia.

Mołdawska niezależna agencja prasowa IPN podkreśliła, że samozwańczy prezydent separatystycznego regionu nie ma obywatelstwa Republiki Mołdawii. Według IPN, zapytany o podstawę prawną zapowiadanych restrykcji premier Tofan, nie udzielił wyjaśnień. Szef mołdawskiego rządu stwierdził jedynie, że 5-letni zakaz opuszczania Naddniestrza to „decyzja asymetryczna”.

Kiszyniów od dłuższego czasu zarzuca Moskwie działania mające na celu destabilizację sytuacji w kraju. Wśród nich wymienia się m.in. ograniczanie dostaw gazu, co szczególnie dotkliwie odczuwają mieszkańcy Naddniestrza.

Premier Tofan przyznał, że zgoda władz w Kiszyniowie na wyjazd Krasnosielskiego do Moskwy miała na celu „ułatwienie negocjacji w sprawie zapewnienia dostaw surowca do Naddniestrza w okresie zimowym”.