Rosyjski okręt Wiktor Leonow u wybrzeży Szkocji. Royal Navy wysłała śmigłowce

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Rosyjski okręt rozpoznawczy Wiktor Leonow monitorował manewry NATO u wybrzeży Szkocji – poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. Do obserwacji jednostki wysłano śmigłowce Royal Navy. Londyn odnotowuje wzrost aktywności rosyjskich okrętów wojennych w pobliżu swoich wód.

Jak przekazał brytyjski resort obrony, między 29 września a 8 października rosyjski okręt rozpoznawczy Wiktor Leonow przemieszczał się w rejonie Hebrydów Zewnętrznych, archipelagu położonego na zachód od wybrzeży Szkocji.

Jednostkę, zaliczaną w nomenklaturze NATO do klasy Wisznia, śledziły śmigłowce Merlin brytyjskiej marynarki wojennej.

Według ministerstwa rosyjski okręt „dokładnie monitorował” jednostki NATO uczestniczące w ćwiczeniach Strike Warrior.

W manewrach brało udział około 2 tys. żołnierzy z sześciu państw, w tym Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Brytyjczycy podkreślili, że śmigłowce Merlin w krótkim czasie zostały przebazowane do Szkocji z bazy Culdrose w Kornwalii.

Zademonstrowało to nam, naszym przeciwnikom i naszemu narodowi, że mamy wolę i zdolności, by stać na straży ojczyzny 24 godziny na dobę – ocenił kapitan James Hall.

Kolejne rosyjskie jednostki na Kanale La Manche

Resort obrony poinformował też o innych działaniach brytyjskiej marynarki wobec rosyjskich okrętów. W pierwszej połowie października niszczyciel HMS Dauntless i okręt patrolowy HMS Tyne wyszły na spotkanie rosyjskiej fregaty Nieustraszymyj na Kanale La Manche.

„W ciągu ostatnich trzech miesięcy Rosjanie byli zmuszeni wykorzystywać ten okręt wojenny do ochrony swoich nielegalnych transportów. Zjednoczone Królestwo odgrywa czołową rolę w zwalczaniu rosyjskiej floty cieni” – zaznaczono w komunikacie.

W połowie października HMS Tyne obserwował również rosyjski okręt Aleksandr Szabalin. Według brytyjskiego ministerstwa jednostka eskortowała statek handlowy oraz holownik na Kanale La Manche.

Z danych brytyjskiego rządu wynika, że w pierwszych siedmiu miesiącach roku liczba interwencji Royal Navy związanych z aktywnością rosyjskich okrętów wojennych na brytyjskich wodach i w ich pobliżu była o jedną czwartą wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.