Rosyjski mega radar 37 km od Polski. Pozwoli śledzić całą Europę

RMF24

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W obwodzie królewieckim Rosja kończy budowę dużej stacji radiolokacyjnej, która – według doniesień mediów i analiz zdjęć satelitarnych – może służyć do wykrywania samolotów, rakiet oraz jednostek pływających w promieniu do 3 tys. kilometrów. Obiekt w pobliżu Gwardiejska znajdowałby się w zasięgu obejmującym m.in. Polskę, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Ukrainę.

Jak podał rosyjskojęzyczny serwis The Moscow Times, powołując się na Deutsche Welle, kompleks budowany jest około 37 kilometrów od granicy z Polską. Zdjęcia satelitarne firmy ICEYE mają przedstawiać trzy rzędy anten, z których każdy liczy ponad 500 metrów długości. Teren obiektu otoczono podwójnym ogrodzeniem.

Według portalu Defence24 prace rozpoczęły się w marcu 2023 roku. Stacja może być częścią rosyjskiego systemu 29B6 „Kontener”, czyli radaru pozahoryzontalnego pracującego w paśmie krótkofalowym. Główna jednostka położona jest w Mordowii w europejskiej części Federacji Rosyjskiej i była już celem ukraińskich ataków.

Tego typu systemy mogą wykrywać obiekty znajdujące się poza bezpośrednią widocznością radaru. Ich działanie opiera się na odbijaniu fal radiowych od jonosfery.

Rosyjskie wojsko deklarowało wcześniej, że radar „Kontener” może jednocześnie śledzić do 10 tys. celów powietrznych, w tym samoloty F-35, które wyposażone są w technologię stealth.

W rosyjskiej eksklawie przy granicy z Polską ma powstawać także drugi, rozległy obiekt radiolokacyjny – w pobliżu Czerniachowska. Według Defence24 ma on formę pierścienia o średnicy przekraczającej 1,6 kilometra. Jego budowę również rozpoczęto w marcu 2023 roku.

Nie jest jasne, do czego dokładnie ma służyć drugi kompleks. Analitycy cytowani przez Defence24 dopuszczają, że oba obiekty mogą tworzyć element jednego systemu.

Zasięg do 3 tysięcy kilometrów

Radar w pobliżu Gwardiejska może mieć zasięg około 3 tys. kilometrów. Teoretycznie umożliwiałoby to wykrywanie ruchu samolotów i rakiet balistycznych oraz przechwytywanie części komunikacji satelitarnej.

Firma ICEYE, działająca w sektorze technologii kosmicznych i obronnych, zwróciła uwagę, że system może być przeznaczony przede wszystkim do wykrywania oraz zakłócania sygnałów elektronicznych.

Znaczenie dla NATO

Przedstawiciel litewskich sił zbrojnych, płk. Vaidotas Malinionis ocenił, że nowy radar może dać rosyjskiemu dowództwu więcej czasu na reakcję w razie ewentualnego konfliktu z NATO. Z kolei łotewska analityczka wojskowa Evija Djatkovica wskazała, że system mógłby ułatwiać wykrywanie nisko lecących obiektów, w tym dronów.

Obwód królewiecki pozostaje jednym z najbardziej zmilitaryzowanych regionów Rosji. Znajduje się tam ponad 20 obiektów związanych z rozpoznaniem radioelektronicznym i walką elektroniczną.

Zdjęcia satelitarne wskazują także na rozbudowę infrastruktury dla rosyjskich samolotów wojskowych na lotnisku Kaliningrad-Czkałowsk oraz stanowisk systemów przeciwlotniczych S-400 w Bałtijsku.