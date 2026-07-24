Rosyjski gigant znów w ogniu. Tym razem w rodzinnym mieście Putina

RMF24

Ukraińcy znów wzięli na celownik magazyny jednej z największych rosyjskich platform sprzedażowych – Wildberries, nazywanej „rosyjskim Amazonem”. Tym razem celem były budynki w Petersburgu, rodzinnym mieście Władimira Putina, i w Symferopolu na Krymie.

W wyniku ataku ukraińskich dronów na magazyny Wildberries w Petersburgu trzy osoby zostały ranne – przekazały tamtejsze władze. W centrum wybuchł pożar, prace zostały wstrzymane.

Według doniesień agencji UNIAN, zapaliły się trzy magazyny należące do Wildberries – dwa w Petersburgu oraz jeden w Symferopolu. Ogień szybko objął znaczne powierzchnie, a nad miastami unosiły się kłęby czarnego dymu.

Wildberries to jeden z największych graczy na rynku sprzedaży internetowej w Rosji i krajach byłego ZSRR. Magazyny, które stanęły w ogniu, były kluczowe dla logistyki firmy, obsługując zamówienia tysięcy klientów. Straty materialne są obecnie szacowane, ale już teraz wiadomo, że mogą być ogromne – zarówno pod względem towarów, jak i infrastruktury.

Sama firma Wildberries potwierdziła już, że uszkodzone zostały dwa magazyny w rejonie Petersburga.

Zaatakowano również magazyn Wildberries w Symferopolu. Na nagraniach widać ogromny pożar. Firma później potwierdziła informację o ataku i ogłosiła ewakuację personelu.

Seria ataków na Wildberries w ostatnich dniach

To kolejne ataki na magazyny Wildberries w ostatnich dniach. W sobotę, w wyniku nalotów ukraińskich dronów na magazyny Wildberries w Kotowsku (obwód tambowski) oraz w Elektrostalu (obwód moskiewski), zginęło łącznie osiem osób, a ponad 60 zostało rannych. W nocy z wtorku na środę celem ataków były natomiast obiekty w Krasnodarze i Niewinnomyssku, położone na południu europejskiej części Rosji.

Kluczowy gracz na rosyjskim rynku internetowym

Wildberries to kluczowy gracz na rosyjskim rynku internetowym – obsługuje ponad milion sprzedawców i realizuje nawet 20 milionów zamówień dziennie. Każda przerwa w działalności firmy może mieć odczuwalne skutki dla konsumentów i całej gospodarki. Według danych Stowarzyszenia Firm Handlu Internetowego, sprzedaż online w Rosji wzrosła w 2025 roku o 28 proc., osiągając wartość 11,5 biliona rubli, co stanowi około 8,5 proc. PKB kraju.

Ostatnie miesiące przyniosły nasilenie ataków ukraińskich dronów na terytorium Rosji oraz na okupowanym Krymie. Często celem są obiekty o znaczeniu strategicznym – magazyny, rafinerie, lotniska czy infrastruktura wojskowa.

To pierwszy taki atak. Płonie baza logistyczna „rosyjskiego Amazona” Rosja. Ukraińskie drony zaatakowały dziś w nocy magazyny i centrum logistyczne Wildberries w rosyjskich miastach Kotowsk i Elektrostal - podają w sobotę o poranku Kyiv Post oraz Ukraińska Prawda. Wildberries to największa rosyjska platforma…