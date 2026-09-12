Rosyjski dron uderzył w pociąg pasażerski w Łucku

RMF24

Rosyjski dron uderzył w sobotę po południu w pociąg pasażerski na stacji w Łucku w obwodzie wołyńskim. Wybuchł pożar, pasażerowie zostali ewakuowani.

Ukraiński serwis UNN donosi, że rosyjskie drony zaatakowały obiekty kolejowe w Łucku i Fastowie.

Na stacji kolejowej w Łucku dron uderzył w pociąg. Wybuchł pożar - pisze Kyiv Post.

Dzięki wczesnemu wykryciu zagrożenia i ewakuacji pasażerów, nie było ofiar śmiertelnych - informuje Ukrzaliznycja, państwowy przewoźnik kolejowy.

Alert RCB na wschodzie Polski

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało w sobotę alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Sobotni atak Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że co najmniej trzy osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Lokalne media potwierdziły śmierć czwartej osoby. Ukraińskie władze informują też o kilkudziesięciu rannych.

We wpisie na Telegramie Zełenski poinformował, że w wyniku rosyjskich ataków uszkodzonych zostało wiele budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury. Dwie osoby zginęły w Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy, a jedna w rodzinnym mieście ukraińskiego prezydenta – Krzywym Rogu. Lokalne władze poinformowały tymczasem o jeszcze jednej ofierze śmiertelnej; obie to pracownicy miejscowego kompleksu hutniczego, który był celem rosyjskiego ataku.

Koszmar w Odessie. Rosyjskie rakiety uderzyły w blok, ranny 5-miesięczny maluch O poranku siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Odessę. W wyniku ataku uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny, a 16 osób zostało rannych. Ucierpiało m.in. pięciomiesięczne dziecko.

Poważne zniszczenia odnotowano też w obwodzie odeskim oraz w Kijowie. W samej Odessie rosyjskie rakiety i drony poważnie uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Gubernator regionu Oleg Kiper poinformował, że rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym pięciomiesięczne niemowlę.