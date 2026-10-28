Rosyjski diesel wraca na amerykański rynek. USA nie wykluczają kolejnych dostaw

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Sekretarz energii USA Chris Wright potwierdził w telewizji CNBC, że tankowiec z rosyjską ropą wypłynął z portu w Rosji do Stanów Zjednoczonych. Nie wykluczył kolejnych dostaw rosyjskiego diesla. Według niego będzie to zależało od postępowania Moskwy względem wojny w Ukrainie.

Tankowiec z rosyjską ropą już płynie do USA – potwierdził sekretarz energii USA Chris Wright. To pierwsza taka dostawa od miesięcy, a według Wrighta – niekoniecznie ostatnia. Możliwe są kolejne transporty rosyjskiego diesla, choć – jak podkreślił szef resortu – wszystko zależy od dalszych działań Moskwy w kontekście wojny w Ukrainie.

Tajemniczy transport sprzętu wojskowego. Satelitarne zdjęcia odsłaniają ruchy Moskwy Około trzech tysięcy ton rosyjskiego sprzętu wojskowego wysłała we września Rosja do Tobruku we wschodniej Libii – informuje dziennikarz włoskiego dziennika „Corriere della Serra”. Federico Fubini powołuje się na niepublikowane wcześniej zdjęcie…

Globalny problem z dieslem

Wright nie ukrywał, że braki oleju napędowego to dziś problem o zasięgu globalnym. Prezydent Donald Trump, pod presją rosnących cen paliw przed listopadowymi wyborami do Kongresu, szuka rozwiązań, które mogłyby ustabilizować sytuację na rynku.

Rosji nie idzie dobrze. Dla Ukrainy jest to katastrofa, a prezydent Trump próbuje znaleźć sposób na doprowadzenie do pokoju – zaznaczył minister.

Sankcje zawieszone, ale nie złagodzone

Jak informuje „Financial Times”, w pierwszej połowie listopada do USA mają dotrzeć trzy tankowce z rosyjskim dieslem – w sumie około 140 tys. ton paliwa. Jeden z nich objęty jest europejskimi sankcjami.

Wright przyznał, że Stany Zjednoczone wprowadziły tymczasowe, sześciomiesięczne zawieszenie sankcji – ale tylko na rosyjski olej napędowy. Nie dotyczy to rosyjskiej ropy ani innych produktów – podkreślił.

Minister zapewnił, że nie oznacza to złagodzenia stanowiska wobec Rosji. Próbujemy raczej zaoferować Rosji pewną zachętę, mówiąc: możecie ograniczyć konflikt i produkować nieco więcej oleju napędowego, niż sami zużywacie. Pozwolimy, aby trafił on na światowe rynki – wyjaśnił.

Porozumienie Trump–Putin: 4,8 mln ton diesla

9 października prezydent USA ogłosił, że porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i na rynki światowe łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Pierwsza partia – 300 tys. ton – ma zostać wyeksportowana natychmiast, kolejne 500 tys. ton w listopadzie, a następnie 1 mln ton „zaraz potem”.

Rosja, która sama zmagała się z niedoborem diesla, zniosła nałożony przez siebie zakaz eksportu tego paliwa. Decyzja ta ma pomóc w ustabilizowaniu światowych cen i złagodzić presję polityczną w USA przed wyborami.