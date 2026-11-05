Rosyjski diesel miał uratować Amerykę. Tankowce nagle zmieniły kurs

RMF24

Dwa tankowce, przewożące rosyjski olej napędowy do Stanów Zjednoczonych, nagle zmieniły kurs - informuje brytyjski dziennik „Financial Times”. Problem z dotarciem do amerykańskiego wybrzeża Atlantyku może mieć też trzecia tego typu jednostka.

9 października Donald Trump i Władimir Putin przeprowadzili rozmowę telefoniczną, po której ogłosili, że Stany Zjednoczone i Rosja uzgodniły dostawy rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i globalny. Jednocześnie Departament Skarbu USA wydał tymczasową licencję zezwalającą na dostawy rosyjskiego diesla na rynek globalny, omijając sankcje USA.

W drugiej połowie października pierwsze tankowce, załadowane rosyjskim olejem napędowym, wypłynęły z rosyjskich portów. To były jednak ostatnie dobre wieści dla przywódców USA i Rosji.

Tankowce zmieniły kurs

Brytyjski dziennik „Financial Times” pisze w czwartek, że rosyjski tankowiec Talisman, a także należący do Hongkongu, ale pływający pod banderą Sierra Leone tankowiec Leruo nie wskazują już amerykańskiego wybrzeża Atlantyku jako swojego miejsca przeznaczenia. Obie jednostki są objęte zachodnimi sankcjami.

W poniedziałek oba statki handlowe nagle zmieniły kierunek - Leruo obrał kurs na Brazylię, a Talisman skierował się z Oceanu Atlantyckiego na Morze Śródziemne. Obecnie znajduje się u wybrzeży Algierii. Jednostka sygnalizuje, że „oczekuje na instrukcje”, co sugeruje, że ładunek nie ma jeszcze potwierdzonego nabywcy ani portu docelowego.

Są też dwa inne tankowce, które zostały załadowane rosyjskim olejem napędowym.

Trzecia jednostka, należący do Grecji Agioi Fanendes, ma ten sam status, co Talisman („oczekuje na instrukcje”), ale wciąż płynie w kierunku USA. Agioi Fanendes to pierwszy tankowiec przewożący rosyjski diesel do USA - wypłynął z portu w Primorsku 22 października i ma dostarczyć 40 tys. ton paliwa do Nowego Jorku do 7 listopada.

Czwarty tankowiec - należący do Seszeli i objęty zachodnimi sankcjami Beast - jako jedyny wydaje się normalnie zmierzać (przynajmniej na razie) w kierunku atlantyckiego wybrzeża USA. Jednostka została załadowana rosyjskim paliwem 27 października.

Dwa z trzech tankowców z rosyjskim olejem napędowym zmierzających do USA zostały przekierowane na inne trasy - mówi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Matt Smith, analityk z firmy Kpler. Trzeci tankowiec, Agioi Fanendes, ma dotrzeć do Nowego Jorku w ten weekend. Biorąc jednak pod uwagę wyraźne wahania amerykańskich nabywców - wynikające z kwestii regulacyjnych, legislacyjnych i sankcyjnych - nie byłoby wielkim zaskoczeniem, gdyby ten tankowiec również zmienił trasę z USA - dodaje.

Bezsensowny gambit Donalda Trumpa

Ogłaszając umowę z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego, Donald Trump twierdził, że ruch ten obniży ceny paliw w USA. Analitycy i eksperci przewidują jednak, że jest to mało prawdopodobne.

„Wall Street Journal”, powołując się na dane Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego, informował pod koniec października, że ceny paliw w USA wzrosły o kolejne siedem centów po ogłoszeniu amerykańsko-rosyjskiego porozumienia.

„Financial Times” zwraca w czwartek uwagę na dalsze pogarszanie się sytuacji podażowej oleju napędowego w USA. Nowe dane pokazują, że zapasy po raz pierwszy od ponad dwóch dekad spadły poniżej 100 mln baryłek. Ograniczona podaż grozi dalszym obciążeniem rynku paliw, co jest podstawą funkcjonowania amerykańskiej gospodarki.

„Kontrowersyjny gambit Donalda Trumpa, polegający na imporcie rosyjskiego oleju napędowego do USA przed wyborami uzupełniającymi, wydaje się rozpadać” - konkluduje brytyjski dziennik.