Rosyjski cyberatak sparaliżował norweski parlament

Paraliż infrastruktury i walka o stabilizację
Atak rozpoczął się w poniedziałek po południu i polegał na przeciążeniu infrastruktury Stortingu sztucznie generowanym ruchem. W efekcie doszło do zakłócenia działania serwerów, w tym oficjalnej strony internetowej parlamentu.
Problemy techniczne utrzymywały się także we wtorek. Jak przekazał szef działu IT Stortingu, Bjarne Oestby, „parlament nadal ma problemy ze swoimi stronami i wciąż prowadzone są działania stabilizujące”.
Zemsta za współpracę z Ukrainą?
Za atakiem mają stać prorosyjscy hakerzy z grupy Server Killers, którzy pod koniec sierpnia ogłosili na Telegramie „cyberwojnę” przeciwko Norwegii. Według ich zapowiedzi, działania te są zemstą za podpisaną 23 sierpnia umowę o współpracy obronnej Norwegii z Ukrainą. To kolejny przykład na to, jak napięcia geopolityczne przenoszą się do świata cyfrowego.
Nie pierwszy raz – historia cyberataków na Storting
To nie pierwszy taki incydent w historii norweskiego parlamentu. Niemal dokładnie sześć lat temu, w sierpniu 2020 roku, Storting również padł ofiarą cyberataku. Wówczas hakerzy przejęli część kont pocztowych parlamentarzystów i pracowników, wykradając dane osobowe, bankowe oraz informacje związane z pracami parlamentu.
Norweski kontrwywiad PST powiązał tamten atak z grupą Fancy Bear, związaną z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU.