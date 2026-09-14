Rosyjski atak tuż przy granicy z Polską. Rzecznik Kremla zabrał głos

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„Nasi wojskowi wypełniają swoje zadania na całym terytorium Ukrainy i będą nadal to robić” - oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską.

Jeśli dobrze rozumiem, chodzi o terytorium Ukrainy. Nasi wojskowi wypełniają swoje zadania na całym terytorium Ukrainy i będą nadal to robić – powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjskie media państwowe, na które powołuje się Reuters.

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Atak w Ukrainie. Dygnitarze w pociągach

Jak poinformowały ukraińskie koleje Ukrzaliznycia na Facebooku, krótko przed uderzeniem rosyjskich dronów na stacji granicznej Jagodzin znajdował się pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali m.in. doradcy ds. bezpieczeństwa kilku państw UE oraz byli europejscy przywódcy, w tym były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

W innym pociągu, który w chwili ataku znajdował się na stacji, był David Petraeus, dyrektor CIA w latach 2011-2012.

Rosyjski dron znaleziony w Bałtyku w rejonie plaży koło Jarosławca W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji.

Atak w obwodach graniczących z Polską

Jak wynika z komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy, w atakach przeprowadzonych w niedzielę armia rosyjska uderzyła w obiekty w zachodniej części Ukrainy, w tym w obwodach graniczących z Polską.

Premier Donald Tusk w niedzielę na specjalnej odprawie służb podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.

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Atak na pociąg przy polskiej granicy. "To było celowe uderzenie” Rosyjski bezzałogowiec uderzył w niedzielę w lokomotywę pociągu pasażerskiego, który w chwili ataku znajdował się w odległości 2 km od granicy z Polską - przekazały ukraińskie koleje państwowe (Ukrzaliznycia). Dziennikarze RMF FM kontaktowali się w…