Rosyjski atak na polski zakład w Ukrainie. Ogromne straty, produkcja wstrzymana

RMF24

Rosyjskie drony zaatakowały w nocy z 11 na 12 września zakład Cersanit Invest w Zwiahlu w obwodzie żytomierskim. Atak spowodował poważne uszkodzenia infrastruktury, w tym kluczowych elementów procesu produkcji płytek ceramicznych. Firma poinformowała, że wznowienie działalności w obecnym stanie zakładu nie jest możliwe. Wstępne szacunki wskazują, że przywrócenie zdolności produkcyjnych może potrwać co najmniej sześć miesięcy.

Atak Rosji na polską firmę Cersanit

Informację o ataku na polski zakład Cersanit w Zwiahlu w Ukrainie potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Skala zniszczeń jest ogromna. Na szczęście - jak podkreśliły władze spółki - wszyscy pracownicy zostali ewakuowani i nikt nie ucierpiał.

Atak spowodował poważne uszkodzenia zakładu, w tym kluczowe elementy cyklu produkcyjnego płytek ceramicznych. W obecnym stanie przywrócenie produkcji i jej kontynuacja są niemożliwe. Trwa szczegółowa ocena rozmiaru szkód i związanych z nimi strat. Na podstawie wstępnej oceny Cersanit zakłada, że przywrócenie zdolności produkcyjnych zakładu zajmie co najmniej sześć miesięcy - informują władze Cersanitu.

Po uderzeniu rosyjskich dronów na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar, który został ugaszony przez strażaków.

Dlaczego Cersanit produkuje płytki w Ukrainie?

Zakład Cersanit Invest znajduje się w miejscowości Czyżówka w rejonie Zwiahla. Jest jednym z największych producentów płytek i ceramiki na Ukrainie. Według danych z inwestycyjnego paszportu obwodu żytomierskiego jego zdolności produkcyjne wynoszą do 12 mln metrów kwadratowych płytek oraz około 2 mln sztuk wyrobów ceramicznych rocznie. W zakład zainwestowano około 140 mln euro, a przedsiębiorstwo deklarowało około 1200 miejsc pracy.

Dlaczego Cersanit produkuje płytki w Ukrainie? Ukraina dysponuje znaczącymi zasobami kaolinu i glin wykorzystywanych w produkcji ceramiki. W Ukrainie są również niższe koszty energii, pracy oraz bieżącego utrzymania fabryki. Są one wciąż znacząco niższe niż w krajach Unii Europejskiej. Pozwala to na zachowanie bardzo konkurencyjnych cen produktów końcowych przy zachowaniu wysokiej marży. Ukraina jest również ważnym rynkiem zbytu dla branży ceramicznej.

Lokalizacja fabryki w obwodzie żytomierskim została też strategicznie wybrana jako hub logistyczny. Stamtąd firma może sprawnie dystrybuować towary nie tylko na całą Ukrainę, ale też eksportować produkty do innych krajów Europy Wschodniej czy Azji Środkowej.