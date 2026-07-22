"Rosyjski Amazon" stanął w płomieniach. Ukraińskie drony znów uderzyły w giganta

RMF24

Ukraińskie drony zaatakowały dwa kolejne centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej „rosyjskim Amazonem” - w Krasnodarze i Niewinnomyssku. W obu miejscach wybuchły duże pożary. Kilka osób jest rannych.

Ukraińskie drony po raz kolejny zaatakowały centra logistyczne Wildberries – największej rosyjskiej platformy sprzedażowej, nazywanej często „rosyjskim Amazonem”. Tym razem celem stały się obiekty w Krasnodarze i Niewinnomyssku, położone na południu europejskiej części Rosji. Według informacji przekazanych przez agencję Reutera, powołującą się na władze firmy, w wyniku ataków wybuchły duże pożary. Prezeska i współwłaścicielka Wildberries, Tatiana Kim, poinformowała, że w wyniku ataków kilka osób zostało rannych.

To kolejne uderzenie w rosyjskiego giganta e-commerce w ciągu ostatnich dni. W sobotę, w wyniku nalotów dronów na magazyny Wildberries w Kotowsku (obwód tambowski) oraz w Elektrostalu (obwód moskiewski), zginęło łącznie osiem osób, a ponad 60 zostało rannych.

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Rosnąca presja na rosyjską gospodarkę

Wildberries to kluczowy gracz na rosyjskim rynku internetowym – obsługuje ponad milion sprzedawców i realizuje nawet 20 milionów zamówień dziennie. Każda przerwa w działalności firmy może mieć odczuwalne skutki dla konsumentów i całej gospodarki. Według danych Stowarzyszenia Firm Handlu Internetowego, sprzedaż online w Rosji wzrosła w 2025 roku o 28 proc., osiągając wartość 11,5 biliona rubli, co stanowi około 8,5 proc. PKB kraju.

Ataki na Wildberries wpisują się w szerszą strategię Kijowa. Polega ona na wykorzystywaniu dronów do zakłócania rosyjskiej infrastruktury. Równolegle z atakami na magazyny Wildberries, ukraińskie drony uderzyły także w magazyn paliw w Armawirze, powodując kolejny pożar.

Reakcje władz i niepewność wśród sprzedawców

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał we wtorek, że sytuacja jest trudna zarówno dla samej firmy, jak i dla tysięcy małych i średnich przedsiębiorców korzystających z platformy. Zapewnił, że rząd pozostaje w kontakcie z Wildberries i pomaga w rozwiązywaniu problemów po atakach. Jednocześnie zaprzeczył oskarżeniom strony ukraińskiej, jakoby Wildberries miało obsługiwać dostawy wojskowe.

Właścicielka firmy Tatiana Kim poinformowała, że magazyn w Kotowsku wznowi przyjmowanie dostaw już 23 lipca, a przechowywane tam towary wrócą do sprzedaży. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy ponownie ruszy działalność w Elektrostalu.

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Skutki dla rynku i konsumentów

Każde kolejne uderzenie w Wildberries to nie tylko straty dla firmy, ale także dla tysięcy sprzedawców i milionów klientów. Przedłużające się zakłócenia mogą wpłynąć na dostępność towarów i ceny na rynku rosyjskim. W mediach społecznościowych sprzedawcy dzielą się obawami o przyszłość swoich biznesów i rozważają alternatywne sposoby prowadzenia sprzedaży.

Ataki na rosyjskie centra logistyczne to element szerszej wojny gospodarczej, która coraz mocniej dotyka codzienne życie Rosjan.