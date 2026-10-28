Rosyjska ruletka: Rosatom zwiększa obecność w Iranie, wznowiona budowa reaktorów

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Rosatom, czyli rosyjska państwowa korporacja kontrolująca cały krajowy sektor energetyki jądrowej oraz arsenał nuklearny poinformował, że w listopadzie zwiększy liczbę pracowników w irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehr w południowo-zachodnim Iranie do 200 osób. To pozwoli, jak podaje agencja Reutera, osiągnąć poziom niezbędny do realizacji projektu zgodnie z planem - do początku 2027 roku. Chodzi o budowę bloków reaktorów jądrowych.

Rosyjski koncern Rosatom współpracuje z Iranem, budując bloki reaktorów jądrowych w elektrowni w Buszehrze, a także wymieniając technologie nuklearne.

Kilka miesięcy temu agencja Reutera informowała, że Rosatom przeprowadza kilkuetapową ewakuację swoich pracowników z elektrowni jądrowej w Buszehrze w związku z eskalacją konfliktu w regionie. Chodzi konkretnie o ataki amerykańsko-izraelskie na Iran, które rozpoczęły się 28 lutego, a także o irańskie działania odwetowe.

IAEA, czyli Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, informowała, że 17 marca pocisk uderzył w obiekt oddalony o około 350 metrów od reaktora. Zagrożenie nie było więc hipotetyczne.

Dzisiaj Rosatomu poinformował, że w listopadzie liczba pracowników budowlanych w irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehrze wzrośnie do 200 osób.

Dyrektor generalny Rosatomu, Aleksiej Lichaczow, przekazał, że ta liczba pracowników jest niezbędna do tego, aby budowa bloków mogła przebiegać zgodnie z planem, zakładającym ukończenie prac na początku 2027 roku.



Oczywiście ewentualna eskalacja sytuacji militarnej może mieć swój wpływ. Przygotowujemy się na taką ewentualność, jednak obecnie zakładamy realizację scenariusza optymistycznego - powiedział dziennikarzom Lichaczow.