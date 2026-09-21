Rosyjska propaganda na ulicach Pragi. Gdy wydało się, kim jest, zaczął uciekać

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Czeski portal Seznam Zprav opisał działalność współpracowników rosyjskiego propagandowego kanału Rybar na terenie Czech. Tekst o spotkaniu z przedstawicielami kanału opublikowano w poniedziałek.

Ekipa kanału Rybar na Telegramie przyjechała do jednej z praskich dzielnic, by nagrać rozmowę z ekspertem od dezinformacji Bohumiłem Kartousem. Kontakt z nim nawiązał Borys Dworkin, który przedstawiał się jako autor dokumentów historycznych. Seznam Zprav podaje jednak, że jego aktywność finansuje fundacja Historia Ojczyzny, kierowana przez szefa rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergieja Naryszkina.

Ucieczka po ujawnieniu tożsamości

Gdy czescy reporterzy ujawnili tożsamość członków ekipy, operator kamery Igor Dolmatow i reporter Witalij Czaczuchin „natychmiast uciekli, nie mówiąc ani słowa” – relacjonuje portal.

Przedstawiciele Rybara planowali też rozmowy z europosłem eurosceptycznej SPD Ivanem Davidem oraz byłym dyplomatą Petrem Drulakiem. Obaj nie odpowiedzieli na pytania Seznam Zprav.

Finansowanie i działalność kanału

Według Oko.press, co potwierdza czeski portal, Rybar otrzymuje środki m.in. od podmiotów powiązanych ze zmarłym szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem oraz z koncernem zbrojeniowym Rostec. Kanałem kieruje były wojskowy Michaił Zwinczuk, objęty od trzech lat zakazem wjazdu do UE. Mimo to jego współpracownicy działają w Unii, głównie przy wsparciu Rosjan mieszkających w krajach wspólnoty.

Rybar publikuje rosyjską propagandę dotyczącą wojny przeciw Ukrainie i ma około 1,5 mln subskrybentów na Telegramie. W 2024 roku USA wyznaczyły nagrodę do 10 mln dolarów za informacje o działalności kanału, podejrzewanego o próby ingerowania w amerykańskie wybory.