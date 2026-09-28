Rosyjska fabryka stanęła w ogniu. Nie żyje wiele osób

RMF24

Co najmniej 14 osób zginęło w pożarze na terenie zakładu produkującego materiały pirotechniczne w obwodzie jarosławskim w Rosji - informuje agencja TASS. W ogniu stanęły dwa budynki.

Do pożaru na terenie fabryki materiałów pirotechnicznych doszło w poniedziałek po południu. Zakład znajduje się w pobliżu miasta Peresław Zaleski w obwodzie jarosławskim na zachodzie Rosji.

Agencja TASS, powołując się na Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, informuje, że w pożarze zginęło co najmniej 14 osób. Jedna osoba została ranna.

Wiadomo, że w ogniu stanęły dwa budynki. TASS podaje ponadto, że uszkodzonych zostało dziewięć pobliskich domów (mowa o wybitych oknach).

W akcję gaśniczą zaangażowano ponad 100 strażaków i 40 pojazdów gaśniczych.

Gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew przekazał, że ze względów bezpieczeństwa ewakuowano dzieci oraz personel z pobliskich placówek. W rejonie ogłoszono stan wyjątkowy, a środa 30 września będzie dniem żałoby w obwodzie jarosławskim.

Przyczyna wybuchu pożaru na razie nie jest znana. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie dotyczące możliwego naruszenia przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w obiektach przemysłowych.