Rosyjska agencja TASS wykluczona. Udało się za trzecim razem

RMF24

W piątek podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Prasowych (EANA) zapadła przełomowa decyzja. Rosyjska agencja TASS została oficjalnie wykluczona ze stowarzyszenia, a jej miejsce zajęła litewska agencja ELTA. Decyzja ta kończy wielomiesięczne dyskusje i próby usunięcia rosyjskiej agencji z prestiżowego grona.

W głosowaniu, które odbyło się podczas sesji EANA w Larnace na Cyprze, udział wzięło 20 agencji prasowych. 19 z nich poparło wniosek o wykluczenie TASS, który został złożony przez ukraińską agencję Ukrinform. Do podjęcia decyzji wymagana była większość trzech czwartych głosów obecnych na sali.

Podczas prezentacji wniosku Natalia Kostina, zastępczyni dyrektora generalnego Ukrinformu, podkreśliła, że „agencje informacyjne to element infrastruktury krytycznej społeczeństwa, a TASS wykorzystuje tę pozycję do udziału w operacji hybrydowej przeciwko Ukrainie i Europie i sieje dezinformację”. W trakcie dyskusji wielokrotnie zwracano uwagę na brak niezależnego dziennikarstwa w Rosji oraz brak podstaw do dalszego członkostwa TASS w EANA.

Trzecia próba zakończona sukcesem

Była to już trzecia próba wykluczenia TASS z EANA. Pierwszy wniosek w tej sprawie złożyła Polska Agencja Prasowa tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Kolejna próba miała miejsce w 2023 roku, jednak za każdym razem brakowało wymaganej większości głosów.

Od marca 2022 roku TASS była zawieszona w prawach członka EANA i nie mogła brać udziału w spotkaniach ani konferencjach stowarzyszenia.

Nowy członek z Litwy

Podczas tego samego zgromadzenia EANA przyjęła do swojego grona litewską agencję ELTA. Agencja, której początki sięgają 1920 roku, zatrudnia 20 dziennikarzy, sześcioro fotoreporterów oraz operatorów wideo. ELTA nadaje wiadomości w języku litewskim, angielskim i rosyjskim, skupiając się w 60 procentach na informacjach krajowych, a w 40 procentach na zagranicznych.

EANA – forum współpracy europejskich agencji prasowych

Europejskie Stowarzyszenie Agencji Prasowych powstało w 1956 roku jako platforma współpracy i reprezentacji interesów europejskich agencji informacyjnych. Zgodnie ze statutem, w EANA może uczestniczyć tylko jedna agencja informacyjna z każdego kraju. Po ostatnich zmianach liczba członków stowarzyszenia pozostaje na poziomie 33 agencji.

Polska Agencja Prasowa jest aktywnym członkiem EANA od początku lat 90. XX wieku.