Rośnie liczba ofiar po potężnym trzęsieniu ziemi w Japonii

RMF24

Liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1 na południowym zachodzie Japonii wzrosła do 17. Akcja ratunkowa wciąż trwa, jednak jest ona utrudniona ze względu na przekraczające 35 stopni Celsjusza upały oraz przerwy w dostawach prądu oraz wody. Władze nie wykluczają, że bilans tragedii może jeszcze wzrosnąć.

Władze prefektury Kumamoto poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego trzęsienia ziemi wzrosła do 17. Co najmniej jedna osoba jest nadal uznawana za zaginioną.

Co więcej, jak przekazali urzędnicy, sześć osób znajduje się „w stanie zatrzymania akcji serca” – to określenie stosowane w Japonii wobec osób bez funkcji życiowych, zanim lekarz oficjalnie potwierdzi zgon.

Poprzedni oficjalny bilans mówił o 13 zabitych.

Ewakuowani w schroniskach, upały utrudniają akcję

Wstrząsy o sile 7,1 nawiedziły prefekturę Kumamoto we wtorek tuż przed godziną 16:30 czasu lokalnego (9:30 w Polsce). W 415 otwartych schroniskach przebywa już ponad 10,4 tysiąca ewakuowanych mieszkańców.

Najwięcej ofiar śmiertelnych pochodzi z dwóch miejsc. Osiem osób zginęło pod gruzami zawalonego komina w fabryce papieru Nippon Paper w mieście Yatsushiro. Kolejne pięć osób straciło życie w wyniku potężnego wybuchu w centrum handlowym Aeon Mall Kumamoto. Prezes firmy Aeon, Akio Yoshida, przeprosił rodziny zmarłych i zapewnił o pełnym wsparciu dla poszkodowanych. Według wstępnych ustaleń eksplozja mogła być skutkiem rozszczelnienia instalacji gazowych, jednak przyczyny tragedii są wciąż badane.

Wśród ofiar także obcokrajowiec

Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się obywatel Wietnamu – poinformował publiczny nadawca NHK.

Wtorkowe trzęsienie ziemi było najsilniejszym w Japonii od czasu tragicznego trzęsienia na półwyspie Noto w styczniu 2024 roku. Japonia leży w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia – obszarze szczególnie narażonym na trzęsienia ziemi i erupcje wulkaniczne.