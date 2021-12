Prezydent USA Joe Biden ocenił, że seria trąb powietrznych, które przetoczyły się przez sześć stanów w nocy z piątku na sobotę, okaże się prawdopodobnie jednym z najdotkliwszych takich wydarzeń w historii kraju. Zapewnił, że władze federalne zrobią wszystko co możliwe, by pomóc poszkodowanym. Według wstępnych szacunków tylko w stanie Kentucky mogło zginąć ponad 100 osób.

Krajobraz Mayfield w Kentucky po przejściu tornada. / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Trwa wyścig z czasem, bo pod gruzami zawalonych budynków mogą znajdować się żywe osoby. Gubernator Kentucky Andy Beshear przyznał, że tylko na terenie tego stanu mogło zginąć ponad 100 osób.

Jestem całkiem pewien, że liczba zabitych może w rzeczywistości przekroczyć 100. To było najbardziej niszczycielskie tornado w historii naszego stanu. Skala zniszczeń jest nieporównywalna z niczym, co kiedykolwiek widziałem - podkreślił Beshear.

Wiadomo, że wśród ofiar są również dzieci. Guberantor poinformował, że tornado przetoczyło się przez 365 km. Wzdłuż linii przejścia na 322 km są potężne zniszczenia.

Pojawiły się doniesienia o rannych lub uwięzionych ludziach po zawaleniu się dachu budynku. Reuters pisze, że zginęło co najmniej sześciu pracowników firmy.

Prezydent USA Joe Biden polecił w sobotę natychmiastowe przekazanie środków z zasobów federalnych do miejsc, które zostały najbardziej dotknięte śmiercionośnymi tornadami.

"Jeden z największych kataklizmów w historii USA"

Biden stwierdził, że choć całkowita skala zniszczeń i liczba ofiar nie jest jeszcze znana, kataklizm okaże się prawdopodobnie jednym z największych w historii kraju. Przytoczył też słowa gubernatora Kentucky Andy'ego Besheara, który stwierdził, że krajobraz po przejściu kataklizmu wygląda gorzej niż strefa wojenna.

Powiedziałem wszystkim gubernatorom, że władze federalne zrobią wszystko, co tylko możliwe, żeby pomóc (...) Co tylko będzie potrzeba, o co tylko zostaniemy poproszeni, rząd znajdzie sposób, by to dostarczyć - oświadczył Biden w wystąpieniu w swoim rodzinnym mieście Wilmington w stanie Delaware.

Wyjdziemy z tego razem i rząd federalny nie opuści was. To jeden z tych momentów, kiedy nie jesteśmy Demokratami i Republikanami, ale jesteśmy Zjednoczonymi Stanami Ameryki - dodał.

Związek ze zmianami klimatu?

Trąba powietrzne, która przeszły przez terytorium czterech stanów były wyjątkowo długotrwałe i mocne jak na tę porę roku - podkreślają meteorolodzy.

Prezydent USA zapytany przez dziennikarzy, czy seria ponad 30 tornad, które przeszły przez terytorium Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missouri i Illinois, ma związek ze zmianą klimatu, stwierdził, że jeszcze tego nie wiadomo.

Dodał jednak, że do powstania tornad przyczyniła się nadzwyczajnie ciepła pogoda - temperatury powyżej 20 stopni - a skutkiem zmian klimatu jest większa częstotliwość skrajnych zjawisk pogodowych.

Razem modlimy się za tych, którzy stracili swoich bliskich. I za tych, którzy nie są pewni losu swoich bliskich i wszystkich tych którzy byli na drodze kataklizmu. Stracili swoje domy i biznesy. To tragedia i wciąż jeszcze nie wiemy, jak wiele osób zginęło i jaka jest pełna skala zniszczeń - powiedział Biden.