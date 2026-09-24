Rosjanie nie odpuszczą nawet gospodarstwu rolnemu. Zginęli mężczyźni i kobiety

RMF24

Sześć osób zginęło, a kilkanaście jest rannych w wyniku rosyjskiego ataku na gospodarstwo rolne w Ukrainie. Doszło do niego w czwartek rano. O ofiarach poinformował gubernator obwodu charkowskiego Oleh Syniehubow.

Syniehubow przekazał w mediach społecznościowych, że Rosjanie zaatakowali gospodarstwo rolne w Starej Hnyłycy, w północnej części obwodu charkowskiego.

Sześć osób nie żyje, a 12 jest rannych. Poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna. Zabici to dwaj mężczyźni i cztery kobiety.

W miejscu ataku pracują służby.

Nocą ostrzelano Kijów

Rosjanie ostrzelali także inne miejsca w Ukrainie. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku ataku na Kijów, jaki przeprowadzono w nocy ze środy na czwartek – poinformował mer stolicy Witalij Kliczko.

We wpisie na Telegramie podkreślił, że w środę w atakach Rosji zginęły dwie osoby, a 45 zostało rannych.

W środę Kliczko przekazał, że tego dnia ostrzał miasta trwał od rana do wieczora i był „jednym z najcięższych od czasu, gdy Rosja zaczęła atakować Kijów i okolice szybszymi i wyżej latającymi dronami odrzutowymi, które trudniej przechwycić”. Ukraińskie władze informowały, że celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa, magazyny, a także stacje paliw.

„Rosja nadal traktuje infrastrukturę cywilną i krytyczną jako cele ataków: zakłady farmaceutyczne, stacje benzynowe, linie kolejowe, infrastrukturę komunikacyjną i centra handlowe” – napisał na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.