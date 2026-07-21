Rosja: Zatrzymano kota, który przemycał narkotyki do kolonii karnej

RMF24

To nietypowa interwencja nawet jak na Rosję. W Niżnym Nowogrodzie funkcjonariusze Federalnej Służby Więziennej (FSIN) przechwycili kota, który był wykorzystywany do przemytu narkotyków.

We wtorek rosyjscy funkcjonariusze więzienni przechwycili kota wykorzystywanego do przemytu narkotyków do Kolonii Karnej nr 17 w Niżnym Nowogrodzie (okręg krasnobakowski, obw. niżnonowogrodzki).

Pracownicy kolonii zauważyli kota przemycającego narkotyki, zanim wszedł na teren ośrodka.

W obroży zwierzęcia znaleziono substancję o zielonym kolorze oraz biały proszek. Służbowy pies potwierdził, że są to narkotyki, co następnie potwierdziła także ekspertyza laboratoryjna.

Kotu zdjęto obrożę i wypuszczono zwierzę na wolność - podaje „Kommiersant”.

„Puszysty przestępca został tymczasowo zatrzymany, a obroża z substancjami została skonfiskowana. Kot został zbadany i po upewnieniu się, że nic mu nie jest, został wypuszczony na wolność” - czytamy w oświadczeniu cytowanym przez TASS.

W Rosji koty-przemytnicy mają długą historię

Przypadek z Kolonii Karnej nr 17 nie jest odosobniony, bo koty wykorzystywane są w Rosji do przemytu nader często.

W 2013 roku strażnicy w Kolonii Karnej nr 1 koło Syktywkaru (republika Komi) zauważyli kota wspinającego się po ogrodzeniu. Po schwytaniu zwierzęcia okazało się, że ma ono taśmą klejącą przymocowane do brzucha i grzbietu dwa telefony komórkowe wraz z ładowarkami.