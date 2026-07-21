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Rosja: Zatrzymano kota, który przemycał narkotyki do kolonii karnej

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (21:23)

To nietypowa interwencja nawet jak na Rosję. W Niżnym Nowogrodzie funkcjonariusze Federalnej Służby Więziennej (FSIN) przechwycili kota, który był wykorzystywany do przemytu narkotyków.

Rosja: Zatrzymano kota, który przemycał narkotyki do kolonii karnej
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

We wtorek rosyjscy funkcjonariusze więzienni przechwycili kota wykorzystywanego do przemytu narkotyków do Kolonii Karnej nr 17 w Niżnym Nowogrodzie (okręg krasnobakowski, obw. niżnonowogrodzki).

Pracownicy kolonii zauważyli kota przemycającego narkotyki, zanim wszedł na teren ośrodka.

W obroży zwierzęcia znaleziono substancję o zielonym kolorze oraz biały proszek. Służbowy pies potwierdził, że są to narkotyki, co następnie potwierdziła także ekspertyza laboratoryjna.

Kotu zdjęto obrożę i wypuszczono zwierzę na wolność - podaje „Kommiersant”.

„Puszysty przestępca został tymczasowo zatrzymany, a obroża z substancjami została skonfiskowana. Kot został zbadany i po upewnieniu się, że nic mu nie jest, został wypuszczony na wolność” - czytamy w oświadczeniu cytowanym przez TASS.

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W Rosji koty-przemytnicy mają długą historię

Przypadek z Kolonii Karnej nr 17 nie jest odosobniony, bo koty wykorzystywane są w Rosji do przemytu nader często. 

W 2013 roku strażnicy w Kolonii Karnej nr 1 koło Syktywkaru (republika Komi) zauważyli kota wspinającego się po ogrodzeniu. Po schwytaniu zwierzęcia okazało się, że ma ono taśmą klejącą przymocowane do brzucha i grzbietu dwa telefony komórkowe wraz z ładowarkami.

Źródło: RMF24
Tagi: Rosja koty

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