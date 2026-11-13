Rosja zastawia pułapkę na Europę? Premier Estonii ostrzega

RMF24

Premier Estonii Kristen Michal ostrzega, że Rosja próbuje wciągnąć Europę w niebezpieczną grę, sugerując konieczność rozmów o nowej architekturze bezpieczeństwa oraz o tym, kto powinien reprezentować Unię Europejską w negocjacjach pokojowych. Przed piątkowym szczytem UE w Dublinie estoński polityk apeluje o czujność i przestrzega przed wpadnięciem w „poznawczą pułapkę” zastawioną przez Moskwę.

Premier Michal podkreślił, że Unia Europejska już posiada odpowiednie instytucje i przedstawicieli do prowadzenia rozmów międzynarodowych.

Rosja, jak to ma w zwyczaju, tworzy pewien rodzaj poznawczej pułapki dla Europejczyków, sugerując: „Zastanówcie się między sobą, kto was właściwie reprezentuje” podczas gdy odpowiednie instytucje już istnieją – zaznaczył.

Jego zdaniem, dyskusje o europejskiej architekturze bezpieczeństwa są niepotrzebne, ponieważ takie struktury funkcjonują już w ramach NATO i innych organizacji.

Estoński premier wskazał, że UE ma swoich przedstawicieli, którzy są rozliczani, a są nimi Antonio Costa jako przewodniczący Rady Europejskiej oraz wysoka przedstawicielka ds. zagranicznych Kaja Kallas.

Kristen Michal wyraźnie zaznaczył, że wszelkie rozmowy z Rosją powinny mieć jeden punkt wyjścia – pokój na warunkach Ukrainy. Rozmawianie o architekturze bezpieczeństwa w Europie, zanim jeszcze zapanuje pokój, to pułapka myślowa, a właśnie do tego często dąży Putin. Skłania nas do dyskusji między sobą o naszych własnych sprawach, zamiast skupić się na kwestii, która jest naprawdę istotna – przekonywał.

Wsparcie dla Ukrainy kluczowym tematem szczytu

Podczas piątkowego szczytu w Dublinie jednym z głównych tematów będzie dalsze finansowanie Ukrainy. Premier Estonii nie ma wątpliwości, że nadchodząca zima będzie dla Ukrainy wyjątkowo trudna.

Jest bowiem oczywiste, że nadchodząca zima znów będzie piekłem, ponieważ Rosja bombarduje wszystko: infrastrukturę grzewczą, wodociągi, a nawet kanalizację i sieci energetyczne. Ukraina potrzebuje zatem wsparcia finansowego i pomocy z naszej strony – zaapelował.

Kristen Michal zwrócił uwagę na słowa kanclerza Niemiec Friedricha Merza, podkreślając, że pomoc dla Ukrainy to nie tylko gest solidarności, ale również element bezpieczeństwa Europy.

Podoba mi się przesłanie Friedricha Merza, że pomoc Ukrainie stanowi również element naszego podstawowego bezpieczeństwa oraz naszych kluczowych wydatków budżetowych. Jeśli więc ktoś chce mieć udział w wieloletnich ramach finansowych czy nowym budżecie, niech włączy się w te działania – podsumował premier Estonii.