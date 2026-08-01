Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Wielu zabitych i rannych

W sobotnią noc na Kijów spadły rosyjskie pociski balistyczne, wyrządzając poważne szkody w pięciu dzielnicach ukraińskiej stolicy. Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, zginęło co najmniej 9 osób, a 28 zostało rannych.
Zniszczenia odnotowano m.in. w rejonie sołomiańskim, gdzie zginęły dwie osoby, a osiem zostało rannych, w tym dwoje dzieci. Poważnie uszkodzony został tam m.in. pięciopiętrowy budynek mieszkalny.
W rejonie darnickim życie straciło natomiast 7 osób, a 14 zostało rannych, w tym również dwoje dzieci. W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały domy, budynek administracyjny i pojazdy.
Rosyjskie rakiety spadły również w rejonach szewczenkowskim, dnieprzańskim i peczerskim. W wielu miejscach doszło do przerw w dostawie prądu.
Drugi duży atak w ciągu tygodnia
Reuters zauważa, że to drugi poważny atak na Kijów w tym tygodniu. Rosja w ostatnich miesiącach nasiliła uderzenia na ukraińską stolicę.
Ukraina od dłuższego czasu zmaga się z niedoborem systemów obrony powietrznej zdolnych do zestrzeliwania pocisków balistycznych, które poruszają się z prędkością wielokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku.
Dwa dni wcześniej, podczas zakrojonego na szeroką skalę rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, w okolicach Tarnawy-Kolonii na Lubelszczyźnie spadł rosyjski pocisk manewrujący Ch-101.