Rosja wykorzystała rozejm do przerzucenia wojsk. Pieskow twierdzi, że to „powszechna praktyka”

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Rosyjskie wojska miały wykorzystać czasowe zawieszenie broni w rejonie okupowanych Ołeszek w obwodzie chersońskim do przerzutu ciężkiego sprzętu, amunicji i żołnierzy – wynika z materiału brytyjskiej stacji Sky News. Rozejm ogłoszono, by umożliwić ewakuację mieszkańców miasta. Zamiarów Moskwy nie starał się ukryć nawet rzecznik Kremla.

Sky News zapytała Pieskowa o doniesienia, według których rosyjska armia wykorzystała czasowe zawieszenie broni do uzupełnienia zapasów, dozbrojenia oraz przegrupowania oddziałów wokół okupowanych Ołeszek w obwodzie chersońskim.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow najpierw odesłał dziennikarzy do rosyjskiego resortu obrony.

Takie pytania należy kierować do naszego departamentu wojskowego – powiedział.

Następnie dodał: Można bezpiecznie założyć, że ukraińskie siły zbrojne również wykorzystały ten okres do odpowiedniego przegrupowania i tak dalej.

Pieskow miał przy tym bagatelizować znaczenie takich działań.

To całkowicie powszechna praktyka w takich sytuacjach – stwierdził.

Komentarz rzecznika Kremla zwraca uwagę w kontekście dotychczasowej rosyjskiej argumentacji przeciw szerszemu zawieszeniu broni. Moskwa wielokrotnie twierdziła, że okresowy rozejm pozwoliłby ukraińskim siłom na przegrupowanie i wzmocnienie pozycji.

Ołeszki, miasto głodu i min, żegnają krótki rozejm. „Wróciliśmy z piekła” „Rozejm, który obowiązywał od 27 października do 1 listopada, dobiegł końca” - poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek Dmytro Lubinets, ukraiński Komisarz Parlamentarny ds. Praw Człowieka, mając na myśli czasowe zawieszenie broni w Ołeszkach…

Rosja wykorzystała rozejm do przerzutu wojsk

Sky News uzyskała dostęp do ukraińskiego centrum dowodzenia dronami, monitorującego sytuację w Ołeszkach. Na nagraniach widać rosyjskie pojazdy opancerzone na ulicach miasta oraz żołnierze przenoszących amunicję i duże worki do budynków z piwnicami.

Według brytyjskiej stacji działania te nie miały związku z misją humanitarną.

Dowódca 34. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pulinec ocenił, że rosyjskie oddziały wykorzystały rozejm do wzmocnienia swoich pozycji.

Wcześniej rosyjscy żołnierze nawet nie marzyli, by jeździć po mieście w taki sposób – ani w dzień, ani w nocy, ani przy złej pogodzie. Teraz mają taką możliwość – powiedział Pulinec, cytowany przez Sky News.

Według ukraińskiego dowódcy Rosjanie mieli odtworzyć systemy artyleryjskie, przeprowadzić rotację żołnierzy, wprowadzić dodatkowe siły i środki, zwiększyć zdolności rozpoznania z powietrza oraz zapasy paliwa.

Ekipa Sky News zarejestrowała również wywożenie worków z ciałami z kostnicy miejscowego szpitala. Autor materiału przekazał, że na nagraniu naliczył ponad 30 ciał.

Stacja powołuje się na relacje mieszkańców, według których osoby te zginęły, a nie zmarły z przyczyn naturalnych.

Zawieszenie broni w rejonie Ołeszek obowiązywało od godz. 3 w nocy 27 października do godz. 22:59 1 listopada. Ustalono je na potrzeby operacji humanitarnej i ewakuacji cywilów z okupowanego miasta.

Według wcześniejszych informacji władz Ukrainy ewakuowani mieszkańcy mieli docierać na tereny kontrolowane przez Kijów przez Rosję i Białoruś. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował 31 października o zakończeniu operacji i przekroczeniu przez wszystkich ewakuowanych granicy Ukrainy w obwodzie czernihowskim.