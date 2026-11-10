Rosja wykorzystała Ołeszki i odbudowała pozycje. „Nie ma podstaw do ewakuacji Chersonia”

RMF24

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Rosyjskie wojska podczas lokalnego zawieszenia broni w Ołeszkach na okupowanym lewym brzegu Dniepru wróciły na pozycje, z których ukraińskie siły wypierały je przez blisko rok – oświadczył szef Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Prokudin. Według niego okupanci przeprowadzili rotację, uzupełnili zaopatrzenie i sprowadzili dodatkowe uzbrojenie. Przedstawiciel władz zaznaczył, że na razie nie ma mowy o ewakuacji Chersonia.

To, co odbudowali w czasie reżimu ciszy, likwidowaliśmy przez mniej więcej rok. Odbudowali prawie wszystko – powiedział Prokudin w podcaście „Ukraińskiej Prawdy”.

Jak relacjonował, Rosjanie wykorzystali przerwę w walkach do odtworzenia zniszczonych pozycji oraz wzmocnienia swoich oddziałów.

Według szefa władz obwodu chersońskiego rosyjskie wojska dostarczyły na zajmowane pozycje żywność, generatory i paliwo. Miały też przeprowadzić rotację personelu oraz sprowadzić drony, artylerię, amunicję, a także wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet Grad.

Prokudin przekazał, że rosyjscy żołnierze szukali w Ołeszkach piwnic, które mogłyby służyć jako ukrycia dla operatorów dronów.

Ocenił, że po zakończeniu rozejmu należy spodziewać się nasilenia rosyjskich ataków. Jak podał, obecnie Rosjanie przeprowadzają od 700 do 800 uderzeń dronowych dziennie, wymierzonych w Chersoń i miejscowości nad Dnieprem.

Trudna sytuacja w Chersoniu

Pełna ewakuacja Chersonia nastąpiłaby zapewne tylko wtedy, gdyby rosyjskie wojska weszły na nasz brzeg. Obecnie nie widzę po ich stronie takich możliwości, biorąc pod uwagę także nasze siły. To teraz po prostu niemożliwe – powiedział Prokudin.

Szef administracji obwodu chersońskiego zaznaczył jednocześnie, że ewakuowanie miasta byłoby skomplikowaną i długotrwałą operacją.

To nie jest kwestia jednego czy dwóch dni – podkreślił.

Władze przygotowują w Mikołajowie centra tranzytowe dla ewakuowanych. Ludzie mieliby tam możliwość zatrzymać się na noc, a następnie pojechać dalej. Ich przepustowość wynosi jednak około 2300 osób dziennie.

Prokudin ocenił, że w przypadku nagłej, masowej fali ewakuacji takie możliwości byłyby niewystarczające.

Chersoń, położony na prawym brzegu Dniepru, został wyzwolony przez ukraińskie wojska w listopadzie 2022 roku. Miasto jest jednak regularnie atakowane przez rosyjską armię z okupowanej części obwodu chersońskiego na lewym brzegu rzeki.

Lokalne zawieszenie broni obowiązywało w rejonie Oleszek od 27 października do 1 listopada. Zostało uzgodnione w związku z misją humanitarną, prowadzoną po doniesieniach o pogłębiającym się kryzysie i głodzie w okupowanych miejscowościach lewobrzeżnej części obwodu chersońskiego.