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Niedawny rozejm w Ołeszkach, wynegocjowany przy pomocy Melanii Trump, został wykorzystany przez Rosję do rotacji żołnierzy i sprzętu. „Do Ołeszek i okolicznej gminy wprowadzono dodatkowe siły okupanta” - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rozejm w Ołeszkach, mieście w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, rozpoczął się 27 października i trwał do 1 listopada. W tym czasie ewakuowani Ukraińcy wrócili na tereny kontrolowane przez Kijów.

Zawieszenie broni zostało jednak wykorzystane przez Rosjan do rotacji żołnierzy i sprzętu, o czym poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Niestety, pod osłoną operacji humanitarnej w Ołeszkach armia rosyjska przeprowadziła znaczną rotację personelu i sprzętu na lewym brzegu Dniepru. Do Ołeszek i okolicznej gminy wprowadzono dodatkowe siły okupanta” – napisał w niedzielę na portalach społecznościowych.

Ukraiński przywódca przekazał ponadto, że dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy ma przedstawić „propozycje dodatkowych działań na rzecz ochrony życia mieszkańców Chersonia przed rosyjskim terrorem”.

Rosja wykorzystała rozejm do przerzucenia wojsk. Pieskow twierdzi, że to „powszechna praktyka” Rosyjskie wojska miały wykorzystać czasowe zawieszenie broni w rejonie okupowanych Ołeszek w obwodzie chersońskim do przerzutu ciężkiego sprzętu, amunicji i żołnierzy – wynika z materiału brytyjskiej stacji Sky News. Rozejm ogłoszono, by umożliwić…

Rozejm w Ołeszkach

23 października Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Amerykańska administracja podkreślała wówczas, że do rozejmu doprowadziła pierwsza dama USA Melania Trump.

31 października, w przeddzień zakończenia zawieszenia broni, Wołodymyr Zełenski ogłosił, że mieszkańcy ewakuowani z Ołeszek wrócili na tereny kontrolowane przez Kijów. Wraz z ewakuowanymi wróciła ukraińska delegacja, która w Ołeszkach wykonywała misję humanitarną.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Władze w Kijowie wielokrotnie informowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców. Strona amerykańska potwierdzała, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało tam do niedawna około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.