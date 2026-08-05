Rosja uderzyła w serce Ukrainy. Tragiczny bilans nocnego ataku na Kijów

RMF24

Rosyjski atak rakietowy na Kijów w nocy z wtorku na środę spowodował śmierć 14 osób i ranił 27 kolejnych. Stolica Ukrainy znów stała się celem zmasowanego ostrzału, który poważnie uszkodził wiele budynków i wywołał panikę wśród mieszkańców. „Pod gruzami mogą znajdować się jeszcze inne osoby. Trwa akcja poszukiwawczo ratunkowa” – napisał w mediach społecznościowych mer miasta Witalij Kliczko.

W nocy z wtorku na środę Kijów ponownie znalazł się pod ciężkim ostrzałem. Jak poinformowały władze miasta, rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w siedem rejonów stolicy. Alarm przeciwlotniczy trwał ponad godzinę, a mieszkańcy z niepokojem śledzili kolejne eksplozje i doniesienia o zniszczeniach.

Tragiczne skutki ataku

Według oficjalnych informacji w wyniku ataku zginęło 14 osób, a 27 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazł się także kierowca ambulansu, który brał udział w akcji ratunkowej. Najbardziej ucierpiały magazyny w pobliżu centrum miasta – to właśnie tam ratownicy wydobyli spod gruzów dwie osoby.

Pod zawalonymi konstrukcjami mogą znajdować się jeszcze inni ludzie. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa nieprzerwanie.

Pożary i wyciek amoniaku

Ostrzał wywołał także pożary w kilku magazynach. Początkowe doniesienia o płonącym 20-piętrowym wieżowcu mieszkalnym na szczęście nie potwierdziły się. Jednak zagrożenie nie minęło – w jednym z uszkodzonych magazynów doszło do wycieku amoniaku. Służby ratownicze natychmiast przystąpiły do usuwania niebezpiecznej substancji, by zapobiec kolejnym tragediom.

Według przedstawicieli rosyjskich władz celem ataku były centra logistyczne w Kijowie i okolicach – podaje agencja Reutera. Ministerstwo Obrony podało, że obiekty były wykorzystywane do celów wojskowych. Resort poinformował też, że zaatakował trzy statki w pobliżu Odessy.

Kolejne uderzenie w Wildberries

Ukraińskie wojsko także było aktywne minionej nocy. Bezzałogowce uderzyły w magazyn firmy Wildberries w obwodzie tulskim w Rosji, powodując pożar.

Przedstawiciele firmy potwierdzili atak i uszkodzenie magazynu.