„Rosja szykuje coś dużego w tym roku”. Sikorski o „informacjach z wielu źródeł”

RMF24

Rosja może przygotowywać się do dużych działań militarnych – alarmuje wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W rozmowie w Council on Foreign Relations w Nowym Jorku podkreślił, że Polska otrzymuje niepokojące sygnały z wielu źródeł. Minister wskazał również na rosnące obawy Białorusi przed wciągnięciem do wojny oraz możliwe scenariusze rosyjskich prowokacji.

Otrzymujemy informacje (...), nie zdradzamy źródeł, ale jest ich wiele, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku – powiedział wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas spotkania w Council on Foreign Relations w Nowym Jorku w obecności szefowej dyplomacji Rumunii Oany Toiu.

Według ministra, Kreml może przygotowywać się do przeprowadzenia prowokacji, która miałaby posłużyć jako pretekst do mobilizacji społeczeństwa.

Myślimy również, że opinia publiczna istnieje nawet w dyktaturach i uważam, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć Rosjanom: „jesteśmy atakowani i dlatego musimy się zmobilizować” – dodał Sikorski.

Białoruś zaniepokojona, Polska w gotowości

Wicepremier zwrócił uwagę na rosnące napięcie w regionie i obawy sąsiadów Rosji. W środę Sikorski spotkał się po raz pierwszy z szefem dyplomacji Białorusi Maksymem Ryżenkowem. Białorusini są bardzo zaniepokojeni wciągnięciem w wojnę – przyznał.

Minister wskazał także na strategiczne cele Moskwy w regionie bałtyckim. Jak wiecie, w Narwie w Estonii większość stanowią Rosjanie. W niektórych miastach na Łotwie również Rosjanie stanowią większość. Chcieliby mieć most lądowy z Białorusi do enklawy królewieckiej przez Litwę. Nie wiemy, co zrobią, ale musimy się przygotować, żeby ich odstraszyć – wyliczał Sikorski.

Pełnoskalowa wojna?

Według szefa polskiej dyplomacji, Rosja byłaby „szalona”, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję na państwa NATO. Jednak, jak zaznaczył, bardziej prawdopodobne są działania hybrydowe lub prowokacje, które utrudniłyby uruchomienie artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego o wzajemnej obronie.

Sikorski został również zapytany o zdolność Polski do samoobrony w przypadku braku wsparcia ze strony USA. Przypomniał, że Polska już wcześniej stawiała czoła rosyjskiej agresji. Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem również stanęłaby do walki – zapewnił.

Wicepremier ocenił, że obecna strategia Moskwy polega na odcięciu Ukrainy od wsparcia Zachodu. To tłumaczy wzmożone ataki na przejścia graniczne z Polską. Te uderzenia budzą niepokój w Polsce, bo rosyjskie rakiety nie zawsze trafiają do celu – przyznał Sikorski.

Mimo problemów gospodarczych Rosji i kurczących się rezerw, Kreml może – zdaniem Sikorskiego - kontynuować działania wojenne jeszcze przez rok lub dwa. Chyba że Ukraina zniszczy ponad połowę mocy przerobowych rafinerii – zauważył minister.

Sikorski podkreślił, że Moskwa wciąż liczy na kilka atutów. Rosja uważa, że ma jeszcze dwie karty do rozegrania: mobilizację i ostrą zimę, a także zniszczenie ukraińskiej sieci energetycznej, systemów ciepłowniczych i dużych firm, co się dzieje i co niszczy ukraińską gospodarkę, ale Ukraińcy również mają, jak powiedział prezydent Trump, karty do gry – powiedział.

Stała baza USA w Polsce

Wicepremier odniósł się także do kwestii obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Docelowo baza miałaby pomieścić jedną brygadę, a obecnie w Polsce stacjonuje około 7 tysięcy żołnierzy na zasadzie rotacyjnej.

Chcemy więc takiej obecności Stanów Zjednoczonych, która by nas uspokoiła, ale nie stanowiła zagrożenia dla Rosji. I mamy nadzieję, że prezydent Trump dotrzyma obietnicy, którą złożył naszemu prezydentowi w tej sprawie – powiedział Sikorski. Dodał, że do tego celu wystarczyłoby około 10 tysięcy żołnierzy.

Na zakończenie rozmowy Sikorski porównał relacje Europy z Ameryką do małżeństwa, w którym – mimo braku miłości – obie strony powinny trwać dla wspólnego dobra. Możemy mieć romanse gdzie indziej, ale dla nas jesteśmy małżeństwem i powinniśmy w nim wytrwać, ponieważ jesteśmy rozsądni – podsumował.