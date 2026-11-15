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Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha napisał w niedzielę w mediach społecznościowych, że Rosja straciła od początku inwazji ponad 1,6 mln zabitych i rannych żołnierzy. „Mimo to nie osiągnęła żadnego z celów” - dodał.

„Rosja straciła ponad 1,6 mln zabitych i rannych żołnierzy, a mimo to nie osiągnęła żadnego z celów swojej inwazji. Tylko w październiku straciła 54,4 tys. okupantów, podczas gdy Ukraina wyzwoliła więcej terytorium, niż Rosji udało się zająć” - napisał Sybiha na platformie X.

Przywódca Rosji Władimir Putin przedstawia pomysły dotyczące zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie i „w swoich marzeniach widzi się na konferencji jałtańskiej w 1945 roku” - dodał. „Problem polega na tym, że aby wysuwać propozycje na taką skalę, trzeba najpierw wygrać wojnę światową” - zauważył.

Sybiha: Putin może co najwyżej...

Sybiha przypomniał, że Rosja „od czterech lat i ośmiu miesięcy 'niemal zdobywa'” wieś Mała Tokmaczka w obwodzie zaporoskim i nadal nie jest w stanie osiągnąć swojego celu.

W ocenie ministra na tym etapie Putin może prowadzić negocjacje „co najwyżej w kwestii sprawiedliwego zawieszenia broni wzdłuż obecnej linii styczności wojsk, a nie podziału Europy na strefy wpływów”.

Europa nie potrzebuje nowego porządku bezpieczeństwa, bo już go ma, a Rosja nieustannie go narusza - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. Ocenił, że najlepszym sposobem na zapewnienie Europie bezpieczeństwa i wolności jest zakończenie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Zełenski ogłasza, co USA zaproponowały Ukrainie. „Po raz pierwszy” Wołodymyr Zełenski poinformował, że USA po raz pierwszy postawiły przed Ukrainą możliwość wejścia do NATO w zamian za wycofanie się z Donbasu. Jak dodał, Ukraina omawia z partnerami kompleksowy pakiet gwarancji bezpieczeństwa, ale nie przedstawiono…

Ilu rosyjskich żołnierzy zginęło?

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało na początku września, że w walkach po stronie Rosji zginęło już ponad pół miliona osób, a łączna liczba poszkodowanych, w tym rannych, może sięgać 1,5 miliona.

Według danych rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat wykradzionych przez białoruskich hakerów na przełomie października i listopada w wojnie Rosji przeciw Ukrainie zginęło dotąd ponad 450 tys. rosyjskich żołnierzy. Dane te nie uwzględniają żołnierzy zaginionych w akcji ani - według szacunków - 27 tys. zagranicznych bojowników zwerbowanych do rosyjskich sił zbrojnych.

Ministerstwo obrony Rosji po raz ostatni podało oficjalną liczbę zabitych we wrześniu 2022 r., informując o 5937 poległych. Od tego czasu Kreml sukcesywnie ogranicza możliwości weryfikacji tych doniesień i ściga osoby dokumentujące przypadki śmierci żołnierzy.