Rosja rozważa priorytetowe dostawy paliwa dla transportu żywności

RMF24

Rosyjski rząd chce zapewnić priorytetowe dostawy paliwa dla transportu żywności. Powodem są narastające niedobory paliw, wywołane ukraińskimi atakami dronów na infrastrukturę energetyczną i rafinerie.

Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak poinformował w środę, że rząd analizuje możliwość nadania pierwszeństwa w dostawach paliwa pojazdom obsługującym największe sieci handlowe – donosi agencja Reutera. Celem jest utrzymanie ciągłości dostaw żywności, ograniczenie ryzyka psucia się produktów oraz zapobieżenie wzrostowi kosztów, które mogłyby przełożyć się na wyższe ceny dla konsumentów.

Jak wyjaśnił Nowak, podczas posiedzenia rządowego zespołu ds. kryzysu paliwowego omawiano również kwestie zapewnienia odpowiednich dostaw oleju napędowego dla sektora rolniczego. Rosyjskie władze zwykle wydają kierowcom specjalne karty paliwowe, umożliwiające tankowanie pojazdów. Ostatnio informowaliśmy, że Rosjanie - z powodu niedoborów - wrócili do tankowania paliwa niższej jakości, wycofanego z szerokiej dystrybucji już kilka lat temu. Liczba awarii aut bije przez to rekordy.

Liczba awarii aut bije rekordy. Rosyjskie silniki padają przez kiepską benzynę Rosjanie zaczynają coraz mocniej na własnej skórze odczuwać skutki wojny z Ukrainą wywołanej przez Putina. „Samochody w Rosji psują się z powodu niskiej jakości benzyny” - podaje m.in. kanał informacyjny Nexta. Problem jest pokłosiem tankowania…

Według dwóch źródeł branżowych oraz wyliczeń Reutersa produkcja benzyny w Rosji spadła do poziomu odpowiadającego zaledwie około 65 proc. sezonowego zapotrzebowania. To efekt przestojów w dużych rafineriach, które ucierpiały w wyniku ukraińskich ataków dronowych.

Rosyjski bank centralny ostrzegł, że ograniczenie produkcji paliw negatywnie wpłynie na tempo wzrostu gospodarczego kraju w drugim kwartale 2026 roku.