Rosja reaguje na decyzję USA. Złe wieści od rzecznika Kremla

RMF24

Rosja odpowiada na decyzję Kongresu USA, który przyjął ustawę o sankcjach wobec tego państwa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że utrudni to osiągnięcie porozumienia pokojowego z Ukrainą.

Podczas spotkania z dziennikarzami rzecznik przywódcy Rosji Władimira Putina powiedział, że strona rosyjska uznała te działania za „nieprzyjazne” - poinformował Reuters.

Pieskow dodał, że Rosja monitorowała amerykańskie działania związane z procedowaniem ustawy.

Kongres przyjął ustawę o sankcjach na Rosję

Izba Reprezentantów, niższa izba Kongresu USA, uchwaliła w środę ustawę zainicjowaną w 2025 r. przez zmarłego republikańskiego senatora Lindseya Grahama o sankcjach wobec Rosji i Iranu.

Wprowadza ona nowe restrykcje wobec Moskwy oraz daje prezydentowi USA uprawnienia do nałożenia wysokich ceł na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Ustawa, którą wcześniej przyjął amerykański Senat, wymaga jeszcze podpisu prezydenta Donalda Trumpa.

Przyjęty przez Kongres USA dokument kodyfikuje dotychczasowe restrykcje wobec rosyjskiego sektora finansowego i energetycznego oraz nakazuje nakładanie sankcji na tzw. flotę cieni. Daje prezydentowi USA uprawnienia do nałożenia w ciągu 30 dni ceł w wysokości do 100 proc. na pięciu największych importerów rosyjskiej ropy naftowej, pięciu największych odbiorców rosyjskiego gazu oraz pięć państw ułatwiających Moskwie omijanie sankcji.

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Jakie to państwa?

Lista tych państw nie została wymieniona w ustawie, choć według danych zebranych przez Senat miałyby to być m.in.: Chiny, Indie, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan i Singapur.

Ustawa kodyfikuje też istniejące sankcje przeciwko rosyjskim władzom, instytucjom finansowym i sektorowi energetycznemu oraz zachęca do nakładania nowych sankcji, w tym przeciwko rosyjskiej flocie cieni. Jednocześnie przyznaje prezydentowi szerokie możliwości odstąpienia od restrykcji i ceł.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef MSZ tego kraju Andrij Sybiha podziękowali w czwartek amerykańskiemu parlamentowi za uchwalenie ustawy.