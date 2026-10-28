Rosja przy stole. Ławrow weźmie udział w spotkaniu przed szczytem G20

RMF24

Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw G20, które odbędzie się w Stanach Zjednoczonych w dniach 30-31 października.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała dzisiaj, co podaje agencja Rutera, że szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow weźmie udział w spotkaniu szefów dyplomacji w ramach szczytu G20 w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Celem spotkania jest wypracowanie agendy polityczno-gospodarczej oraz „przygotowanie gruntu” pod grudniowy szczyt przywódców G20 w Miami. Ten sam, na który prezydent USA Donald Trump zaprosił przywódcę Rosji Władimira Putina i który odbędzie się dokładnie 14 i 15 grudnia. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, podkreślając wiele razy, że Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, wyraził nadzieję, że przyjmie on zaproszenie i że będzie to dla niego okazja do rozmowy nie tylko z prezydentem Trumpem, ale również z innymi światowymi przywódcami.

Nasz kraj na październikowym spotkaniu szefów MSZ G20 będzie reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polska uczestniczy w tegorocznych pracach grupy zrzeszającej największe gospodarki świata w charakterze pełnoprawnego członka na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych.

Wyk. Mateusz Krymski , Adam Ziemienowicz / PAP

Wyk. Mateusz Krymski, Adam Ziemienowicz / PAP