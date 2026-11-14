Rosja przedstawiła dokument „non-paper” z listą żądań

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Rosja przedstawiła w Abu Zabi żądania podobne do postulatów ze swojego ultimatum przed agresją na Ukrainę - pisze „New York Times”. Wcześniej podobne informacje przekazał niemiecki „Bild”. Chodzi m.in. o wycofanie wojsk z Polski i innych państw wschodniej części Sojuszu i wykluczenie użycia broni jądrowej w obronie państw europejskich.

Rosja złożyła dokument

„NYT” opisuje złożony przez Rosjan dokument, tzw. non-paper, w którym nieoficjalnie przedstawiła swoje żądania powojennej „architektury bezpieczeństwa” w Europie. Wiele z rosyjskich żądań pokrywały się z tym, czego Kreml domagał się przed pełnoskalową napaścią na Ukrainę.

Chodzi m.in. o wycofanie wojsk i baz NATO do granic sojuszu z 1997 roku, czyli przed przystąpieniem Polski i innych krajów regionu.

Rosyjscy negocjatorzy domagali się, by NATO wykluczyło dalszą ekspansję sojuszu, a także „jakąkolwiek działalność militarną” na Ukrainie i w innych częściach „Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej”.

„Bild”: Rosja miała postawić warunki dotyczące Finlandii, krajów bałtyckich i NATO Rosja podczas nieformalnych rozmów w Abu Zabi na temat zakończenia wojny przeciwko Ukrainie miała zażądać wyjścia Finlandii z NATO oraz wycofania sił Sojuszu z Estonii, Łotwy i Litwy – podał niemiecki dziennik „Bild”.

Ograniczyć pomoc dla Ukrainy

Rosja chce również, aby Francja i Wielka Brytania wykluczyły możliwość użycia swojej broni jądrowej do ochrony innych krajów europejskich. „NYT” przypomina, że rozmowy na temat wzmocnienia brytyjskiego i francuskiego parasola nuklearnego zintensyfikowały się w ostatnich miesiącach w obliczu wątpliwości dotyczących gwarancji USA.

Dokument dąży również do ograniczenia pomocy dla Ukrainy, domagając się zakończenia „dostaw jakiegokolwiek rodzaju zachodniego uzbrojenia, sprzętu wojskowego i produktów na Ukrainę”. Rosja miałaby zatwierdzić przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy Ukraina nie będzie uczestniczyć we wspólnej polityce obronnej UE.

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Podział na strefy wpływów?

Jak powiedzieli dziennikowi rosyjscy urzędnicy, dokument stanowi punkt wyjścia Kremla w negocjacjach, a Putin może zgodzić się na ustępstwa.

Rosjanie mieli jednak argumentować w Abu Zabi, że układ, w którym Europa była podzielona na odrębne strefy wpływów USA i ZSRR, był stabilniejszy i bezpieczniejszy.

W odpowiedzi amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner mieli powiedzieć, że wiele się zmieniło od grudnia 2021 roku. Amerykanie wezwali też Rosjan do spojrzenia w przyszłość. Przedstawiciele Trumpa, jak powiedział urzędnik, są otwarci na nowe propozycje Moskwy, które obejmowałyby konkretne kroki Rosji w celu zmniejszenia napięć.