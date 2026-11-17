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Dwa samoloty, prawdopodobnie rosyjskie, naruszyły japońską przestrzeń powietrzną. W Tokio grzmią: to nie tylko poważne pogwałcenie suwerenności kraju, ale także zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Do naruszenia japońskiej przestrzeni powietrznej doszło we wtorek, krótko po godz. 4 czasu lokalnego (w poniedziałek o godz. 20 czasu polskiego), w pobliżu wyspy Okinoshima na południowym zachodzie kraju.

Minoru Kihara, główny sekretarz gabinetu Japonii, przekazał, że japońska armia poderwała myśliwce, by ostrzec maszyny „prawdopodobnie należące do Rosji”.

Naruszenie naszej narodowej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie statki powietrzne stanowi nie tylko poważne pogwałcenie suwerenności naszego kraju, ale także zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i jest całkowicie nie do przyjęcia - oświadczył, informując o skierowaniu do Moskwy protestu kanałami dyplomatycznymi.

Japońskie władze informują, że samoloty przeleciały przez Cieśninę Cuszimską, a następnie między wyspą Yonaguni a Tajwanem na Pacyfik. Poprzednie potwierdzone naruszenie japońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję miało miejsce w 2024 r.

Korea Południowa też poderwała myśliwce

We wtorek rano myśliwce poderwała również Korea Południowa po tym, jak do jej Strefy Identyfikacji Obrony Powietrznej (KADIZ) nad Morzem Japońskim wtargnęło kilka rosyjskich samolotów wojskowych. Seul zaznaczył, że nie doszło do naruszenia suwerennej przestrzeni powietrznej kraju.