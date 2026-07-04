RMF24

Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaproponowało stronie ukraińskiej czasowe zawieszenie ognia w Konstantynówce w celu przeprowadzenia akcji humanitarnej i przekazania ciał poległych ukraińskich żołnierzy. Ukraina ma czas do 5 lipca na poinformowanie Rosji o swojej decyzji.

Rosja zaproponowała Ukrainie czasowe wstrzymanie ognia w Konstantynówce w godzinach od 12:00 do 18:00 czasu moskiewskiego 6 lipca. W tym czasie miałaby się odbyć akcja humanitarna polegająca na przekazaniu ciał poległych ukraińskich żołnierzy. Informację tę przekazały rosyjskie media, powołując się na komunikat Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

Według rosyjskiego resortu obrony, Ukraina powinna poinformować rosyjskie dowództwo o swojej decyzji w sprawie przekazania ciał do godziny 12:00 czasu moskiewskiego 5 lipca. Propozycja dotyczy wyłącznie okresu sześciu godzin, podczas których miałby obowiązywać zakaz prowadzenia ognia w rejonie Konstantynówki.

Sporne doniesienia o sytuacji w Konstantynówce

Władimir Putin podczas spotkania z wojskowymi ogłosił, że rosyjskie siły przejęły Konstantynówkę – ważny węzeł komunikacyjny na południe od tzw. pasa umocnień Słowiańsk-Kramatorsk. Według Putina zdobycie miasta miało być „pierwszym etapem w likwidacji ukraińskich formacji wojskowych” w tym rejonie.

Prezydent Zełenski natychmiast zdementował te doniesienia, nazywając je „kolejnym rosyjskim kłamstwem mającym na celu stworzenie medialnego faktu”. W swoim komunikacie w mediach społecznościowych zaprosił Putina do Konstantynówki, by osobiście przekonał się o sytuacji i podjął rozmowy pokojowe.

Jeśli Konstantynówka jest teraz pod kontrolą rosyjską, Putin prawdopodobnie nie będzie miał problemu ze spotkaniem się tam ze mną i znalezieniem dyplomatycznych rozwiązań, aby ostatecznie zakończyć wojnę - powiedział Zełenski.

W odpowiedzi na te słowa, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że „jeśli to sposób pana Zełenskiego na wyrażenie gotowości do przyjazdu do Rosji, to go witamy”.

Jednak chcielibyśmy mu przypomnieć, że Putin powiedział, iż jest gotów przyjąć go w Moskwie. W końcu stolicą Federacji Rosyjskiej jest Moskwa, a nie Konstantynówka. Dlatego może przyjechać do Moskwy, gdy tylko będzie gotów podejmować istotne i odpowiedzialne decyzje - dodał.

Ukraiński Sztab Generalny potwierdził, że Konstantynówka nadal znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich. Rzecznik sztabu, Andrij Kowalew, poinformował, że jednostki 19. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy prowadzą działania obronne zarówno w mieście, jak i na jego obrzeżach.

Sytuacja w mieście pozostaje jednak bardzo trudna dla obrońców, a miejscowość znajduje się prawdopodobnie w częściowym okrążeniu.