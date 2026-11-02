Rosja próbuje wykorzystać konflikt w Polsce. „NYT” o aferze wokół TK

RMF24

W ostatnich dniach konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce przyciągnął uwagę nie tylko krajowych, ale i zagranicznych obserwatorów. Sytuacja, która od dawna budzi emocje wśród Polaków, stała się kolejnym polem działania rosyjskiej dezinformacji – zauważa „New York Times”. Moskwa aktywnie wykorzystuje napięcia polityczne w Warszawie, by osłabić proeuropejski i proukraiński rząd, a także podważyć polskie wsparcie dla Ukrainy.

W piątek polski rząd zdecydował się na wysłanie oddziałów policji prewencyjnej, by zabezpieczyć siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. Działanie to było odpowiedzią na przedłużający się spór o kontrolę nad sądem, który od dekady jest areną politycznych starć. Prawicowi przeciwnicy obecnego rządu natychmiast oskarżyli go o „zamach stanu”, a narracja ta błyskawicznie rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych.

Rosyjskie wsparcie dla oskarżeń o „zamach stanu”

Do konfliktu szybko włączyła się Rosja. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Federacji Rosyjskiej, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa, publicznie stwierdził, że „w Polsce trwa konstytucyjny zamach stanu”. W podobnym tonie wypowiadała się Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, która ostrzegała przed „upadkiem i tragedią” na wzór wydarzeń w Ukrainie w 2014 roku.

Rosyjskie media propagandowe oraz przedstawiciele władz intensywnie nagłaśniają oskarżenia o pucz, powielając przekazy skrajnie prawicowych polityków z Polski i Europy. Wśród nich znaleźli się m.in. Marine Le Pen z Francji, Nigel Farage z Wielkiej Brytanii oraz Geert Wilders z Holandii. Prorosyjskie środowiska w Europie wykorzystują kryzys w Polsce, by podważać zaufanie do rządu Donalda Tuska i jego prozachodniej polityki.

Dezinformacja i armia rosyjskich botów

Premier Donald Tusk nie pozostawił bez odpowiedzi zarzutów o „zamach stanu”. W weekend zwracał uwagę na zmasowaną aktywność rosyjskich botów w internecie, które mają na celu podsycanie chaosu i niepokoju społecznego. W sieci pojawiła się lawina komentarzy, wpisów i fake newsów, które szybko zyskiwały popularność na platformach takich jak X czy Telegram.

Rosja, wspierana przez eurosceptyczne i skrajnie prawicowe ugrupowania w Europie, konsekwentnie dąży do destabilizacji sytuacji w Polsce. Celem tych działań jest nie tylko osłabienie rządu w Warszawie, ale także podważenie europejskiego poparcia dla Ukrainy, która od ponad czterech lat broni się przed rosyjską agresją.

Polska na celowniku rosyjskich operacji

Polska już od dawna znajduje się w centrum zainteresowania rosyjskich służb i mediów. Moskwa regularnie prowadzi kampanie dezinformacyjne, ataki słowne oraz operacje sabotażowe wymierzone w polskie instytucje i społeczeństwo. Ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego stały się dogodnym pretekstem do nasilenia tych działań.

Rosyjskie władze i media chętnie powielają narracje o brutalnych represjach ze strony głównych sił politycznych w Polsce, wspierając jednocześnie zarówno skrajną prawicę, jak i ugrupowania lewicowe w Europie. W ten sposób Moskwa stara się budować szeroką koalicję przeciwników integracji europejskiej i wsparcia dla Ukrainy.