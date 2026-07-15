RMF24

Rosja stanowczo sprzeciwia się obecności międzynarodowych sił w Ukrainie po ewentualnym zawarciu pokoju. Moskwa zapowiada, że potraktuje taki kontyngent jako zagrożenie i uzna go za legalny cel militarny.

Rosyjskie władze odrzuciły możliwość rozmieszczenia międzynarodowych sił na terytorium Ukrainy po ewentualnym zakończeniu działań wojennych.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa podkreśliła, że jakakolwiek obecność zagranicznych wojsk, wysłanych przez sojuszników Kijowa, będzie przez Moskwę traktowana jako bezpośrednie zagrożenie oraz uznana za uzasadniony cel militarny.

Oświadczenie to pojawiło się po deklaracji państw zachodnich, które w ramach tzw. koalicji chętnych potwierdziły gotowość do wysłania sił międzynarodowych na Ukrainę po zawieszeniu broni. Rosja jednoznacznie odrzuca takie rozwiązanie, ostrzegając przed konsekwencjami militarnymi.

W nadchodzących miesiącach mają również odbyć się ćwiczenia mające na celu zademonstrowanie zdolności planowanych sił. Planowane są one w Polsce.

W tym kontekście chcielibyśmy powtórzyć, że rozmieszczenie na Ukrainie jakichkolwiek kontyngentów wojskowych z krajów tzw. koalicji chętnych jest dla naszego kraju nie do przyjęcia – powiedziała dziennikarzom Zacharowa.