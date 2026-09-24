Rosja oficjalnie zaprasza. Kim Dzong Un odwiedzi Moskwę?

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Rosja oficjalnie zaprosiła przywódcę Korei Północnej, Kim Dzong Una, do złożenia wizyty w Moskwie. Informację tę przekazało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie ujawniając jednak szczegółów ani terminu ewentualnego spotkania. Zaproszenie pojawia się w momencie, gdy relacje między Moskwą a Pjongjangiem stają się coraz bliższe.

Władimir Putin i Kim Dzong Un we wrześniu 2025 roku (fot. STR)

Władimir Putin i Kim Dzong Un we wrześniu 2025 roku (fot. STR) / AFP/East News

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o wystosowaniu oficjalnego zaproszenia dla Kim Dzong Una do odwiedzenia Moskwy. Jak przekazały rosyjskie media, informacja została potwierdzona przez wiceministra spraw zagranicznych Andrieja Rudenkę. Szczegóły wizyty, w tym jej dokładny termin, mają zostać ustalone w ramach dalszych rozmów dyplomatycznych.

Ostatnie miesiące przyniosły wyraźne zacieśnienie relacji między Rosją a Koreą Północną. W czerwcu 2024 roku podczas spotkania Władimira Putina z Kim Dzong Unem obaj przywódcy zobowiązali się do wzajemnej pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Współpraca ta nabrała szczególnego znaczenia po doniesieniach o wysyłaniu przez Pjongjang północnokoreańskich żołnierzy na wojnę w Ukrainie.

Ostatnie spotkanie Putina z Kimem miało miejsce 3 września 2025 roku w Pekinie, podczas obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wówczas rozmowy dotyczyły głównie kwestii bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej.

Tymczasem w Korei Południowej zwraca się uwagę na rosnącą aktywność dyplomatyczną wokół Półwyspu Koreańskiego. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował niedawno chęć zorganizowania szczytu z Kim Dzong Unem.