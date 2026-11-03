Rosja modyfikuje swojego drona-wabika. Co się zmieniło?

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Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) opublikował parametry techniczne rosyjskiego drona Gerbera-2, który - jak podał portal Militarnyj - w ostatnich tygodniach trafił do użycia w rosyjskich siłach zbrojnych.

Według informacji ujawnionych przez HUR w poniedziałek Rosja znacząco przebudowała wcześniejszy model Gerbera. Pierwotnie był on konstruowany jako tani dron-wabik, mający odciągać uwagę i utrudniać działanie ukraińskiej obronie przeciwlotniczej.

Większy zasięg i możliwe uzbrojenie

Wersja Gerbera-2 ma kadłub o długości 2,6 metra i skrzydła o rozpiętości 3 metrów. Zastosowano w niej również większy zbiornik paliwa. Według danych HUR ma to umożliwiać lot na dystansie do 1200 kilometrów, trwający maksymalnie 10 godzin.

Ukraiński wywiad przekazał też, powołując się na rosyjskie źródła, że dron może przenosić głowicę bojową ważącą do 25 kilogramów. Strona ukraińska potwierdziła dotąd odnajdywanie takich maszyn z ładunkami do 10 kilogramów, w tym z głowicami zapalającymi.

Rosyjskie drony (Ilustracja: Mateusz Krymski, Adam Ziemienowicz) / PAP

Dron-wabik także do uderzeń?

Wyposażenie Gerbery-2 w cięższą głowicę mogłoby rozszerzyć jej zastosowanie. Bezzałogowiec nie służyłby wtedy wyłącznie do dezorganizowania pracy systemów przeciwlotniczych, ale mógłby również wykonywać zadania uderzeniowe.

14 września 2026 roku wrak Gerbery-2 odnaleziono na plaży w rejonie Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Dron miał przenosić 4-kilogramowy ładunek odłamkowo-burzący z zapalnikiem.

Maszyny tego typu Rosja wykorzystywała także we wrześniu 2025 roku, podczas naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez około 20 dronów. Według przytaczanych informacji większość z nich mogła być Gerberami.